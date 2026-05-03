Raluca Turcan în urma unui mesaj publicat pe rețelele de socializare a lansat critici dure la adresa PSD și a modului în care a funcționat coaliția de guvernare.

De ce crede Raluca Turcan în urma unui mesaj că PNL a devenit un breloc

Turcan consideră că ultimii ani de guvernare au reprezentat o succesiune de compromisuri mult prea scumpe. Aceasta susține că liberalii au făcut concesii care i-au îndepărtat de votanții activi și de antreprenori.

„AMR: 2 zile. Două zile în care PSD poate decide dacă respectă direcţia de care România are nevoie. Dacă respectă regulile interesului public, nu pe cele ale interesului politic imediat. Dacă înţelege că PNL nu mai este manevrabil şi că am ales ferm drumul demnităţii şi al respectării deciziilor asumate. Relaţia PNL-PSD din timpul guvernărilor comune din ultimii ani a fost o succesiune de compromisuri costisitoare. Am făcut concesii care ne-au îndepărtat de oameni – în special de cei din mediul urban, de antreprenori, de cei activi, care ţin economia în picioare. Am lăsat impresia că suntem la cheremul PSD, iar acest lucru s-a văzut şi s-a simţit până la firul ierbii. Am ajuns să avem o imagine publică de „breloc” al PSD. Poate că am tăcut prea mult atunci când unele decizii interne au fost convenabile pentru PSD. PNL şi-a amanetat viitorul electoral pentru o linişte de moment. A urmărit avantaje imediate, în loc să gândească strategic – ca un partid care aspiră la 30%, nu unul care se mulţumeşte cu 14%”, a declarat Raluca Turcan în urma unui mesaj pe .

Ce ultimatum primește PSD

Deputata amintește că în anul 2019 PNL a câștigat alegerile cu un discurs clar împotriva PSD și o identitate asumată. Ea subliniază că lecția eșecurilor recente este legată de eroziunea provocată de aceste compromisuri fără direcție:

„Am câştigat cu un discurs clar, anti-PSD, cu o identitate asumată. Românii ne-au acordat încrederea exact atunci când am ales să fim noi înşine. Nu eram la masa , ci alternativa la ea. De atunci, pentru PNL, lucrurile au mers în jos, până la alegerile prezidenţiale din 2024 şi 2025, când nici măcar nu am ajuns în turul al doilea. O situaţie ruşinoasă pentru un partid care a dat preşedintele României timp de 10 ani! Astăzi, lecţia este simplă: compromisurile fără direcţie erodează, iar costul – politic şi de încredere – este uriaş. De aceea, rezoluţia BPN din 21 aprilie este clară: dacă PSD declanşează o criză guvernamentală, PNL nu va mai face parte dintr-o coaliţie cu această formaţiune. Nu este o ameninţare, ci o concluzie la care am ajuns după prea mulţi ani în care am acceptat firimituri electorale în detrimentul unui parcurs strategic. Putem fi un partid de 30%. România are nevoie de un partid liberal puternic”, a declarat Raluca Turcan.