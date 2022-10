Anca Pandrea se confruntă cu probleme de sănătate / Ce a pățit văduva lui Iurie Darie

în vârstă de 76 de ani, cea care i-a fost soție regretatului Iurie Darie, trece prin momente grele. Starea acesteia de sănătate s-a deteriorat, așa că a fost nevoită să ajungă de urgență la spital, acolo unde a fost preluată de echipele medicale și conectată la oxigen, potrivit .

Aceasta a ajuns pe patul de spital după ce s-a infectat cu Covid 19, iar acum este internată la spitalul „Matei Balş” din București, unde se află sub supravegherea cadrelor medicale.

Anca Pandrea, de urgență la spital, conectată la oxigen

Nu este prima dată când Anca Pandrea se infectează cu Covid. Aceasta a fost confirmată pozitiv și anul trecut.

„Mi-a fost foarte rău. Încă sunt în spital, nu știu când voi fi externată. M-am dus la Spitalul Militar să-mi fac niște analize. Am fost cu o prietenă și ne-am întors cu taxiul. Am venit acasă, nicio problemă. Deodată, am căzut. Noroc cu prietena mea, care a fost cu mine peste tot și era lângă mine. Nu m-au mai ținut picioarele. M-au dus cu salvarea, aveam saturația de oxigen doar unu, era foarte mică. M-au ținut acolo, am semnat că nu stau în spital, m-am întors acasă. Apoi am avut febră, 39-40 grade. Am chemat din nou salvarea.”, a declarat Anca Pandrea pentru

Văduva lui Iurie Darie nu știe de unde a contractat virusul, întrucât mărturisește aceasta că iasă foarte rar din casă.

„Sunt conectată la tuburile de oxigen, pentru că nu pot respira aşa cum trebuie. Voi sta câteva zile aici şi apoi mă voi întoarce acasă. Nu ştiu de unde am luat din nou virusul, pentru că nu prea ies afară din casă şi merg numai cu maşina prietenilor sau cu taxiul.Trebuie să mai îmi fac nişte analize atunci când voi ieşi de aici, unde sunt nişte oameni minunaţi, cărora le mulţumesc”, a spus, pentru , Anca Pandrea.