Marco Rubio va merge săptămâna viitoare la Vatican și în Italia pentru o serie de întâlniri diplomatice.

De ce Marco Rubio va merge la Vatican în plin conflict diplomatic

Secretarul de stat al SUA va călători pentru discuții oficiale după ce președintele Donald Trump i-a atacat pe papa Leon al XIV-lea și pe premierul Giorgia Meloni. Vizita ar urma să aibă loc duminică.

Marco Rubio este catolic, însă ziarele nu au precizat dacă acesta se va întâlni personal cu suveranul pontif. Totuși, este de așteptat ca oficialul american să poarte discuții cu cardinalul Pietro Parolin.

Papa Leon, primul papă american, a criticat recent politicile antiimigrație ale administrației Trump. De asemenea, suveranul pontif s-a declarat împotriva războiului condus de SUA și Israel în Iran. Trump a reacționat pe rețelele de socializare și l-a numit pe papă „groaznic” în cursul lunii aprilie, scrie .

Cu cine se va întâlni secretarul de stat în Italia

n urmează să poarte discuții cu miniștrii de externe și ai apărării din Italia. Vizita are ca scop atenuarea tensiunilor dintre cele două țări.

Acestea au apărut după criticile lansate de Donald Trump la adresa premierului Giorgia Meloni. Meloni este considerată unul dintre cei mai apropiați aliați europeni ai liderului american. Programul vizitei nu a fost încă finalizat complet. Totuși, jurnaliștii italieni notează că o întâlnire cu Giorgia Meloni nu este exclusă.

În ce context are loc această vizită a Lui Rubio

Călătoria are loc imediat după ce Pentagonul a anunțat retragerea a 5.000 de soldați americani din Germania.

Această decizie afectează cea mai mare bază americană din Europa. Relațiile dintre SUA și Europa sunt sub presiune din cauza tarifelor și a divergențelor privind războiul din Iran.

La sfârșitul anului 2025, în Italia se aflau aproape 13.000 de soldați activi. Aceștia sunt distribuiți în șase baze militare pe teritoriul italian. Până în prezent, Departamentul de Stat al SUA și Vaticanul nu au oferit reacții oficiale.