Acasa » Eveniment » O comoară de aur veche de milenii a fost descoperită într-o pădure din Gorj. Cum au fost găsite brățările din aur (GALRIE FOTO)

O comoară de aur veche de milenii a fost descoperită într-o pădure din Gorj. Cum au fost găsite brățările din aur (GALRIE FOTO)

Iulia Petcu
03 dec. 2025, 18:53
O comoară de aur veche de milenii a fost descoperită într-o pădure din Gorj. Cum au fost găsite brățările din aur (GALRIE FOTO)
sursa foto: George Ștefan Andreescu
Cuprins
  1. Cum a fost descoperită comoara veche de peste trei milenii
  2. Ce importanță are descoperirea pentru patrimoniul național

Artefacte vechi de milenii au fost găsite într-o pădure din Gorj. Patru brățări din aur, datând din epoca bronzului târziu, au fost scoase la lumină de un pasionat de detectoare de metale, care a predat obiectele autorităților conform legislației în vigoare. Valoarea istorică a acestor piese este considerabilă, iar investigațiile specialiștilor sunt în plină desfășurare.

Cum a fost descoperită comoara veche de peste trei milenii

George Ștefan Andreescu, un bărbat de 42 de ani care practică detectarea metalelor din 2018, a găsit brățările în timpul unei plimbări într-o pădure din județul Gorj. Deși ieșirea nu părea promițătoare, un semnal neașteptat i-a schimbat întreaga zi. El povestește că întreaga experiență a fost una surprinzătoare, mai ales pentru că nu se aștepta la o asemenea descoperire.

„Este o descoperire întâmplătoare, la care nu mă așteptam și nu cred că visam vreodată să găsesc. Am ieșit la o plimbare într-o pădure, iar după două – trei ore de colindat fără niciun semnal, la un moment dat am primit un semnal la detector. Nici nu eram foarte convins dacă să sap sau nu, dar până la urmă, dacă tot nu săpasem deloc în acea zi, m-am hotărât să sap. Am fost foarte uimit de ceea ce am găsit. După prima piesă pe care am găsit-o am mai găsit alte trei piese, aproximativ cam în același loc. Este vorba despre piese din aur, le-am predat conform legii, iar după o discuție purtată cu directorul muzeului, în primă fază mi s-a transmis că sunt piese din aur cu o vechime de peste 3.000 de ani”, a spus bărbatul, pentru Agerpres.

Ce importanță are descoperirea pentru patrimoniul național

Cele patru brățări sunt confecționate din aur și au o greutate totală de aproximativ 36 de grame. Toate au fost predate Muzeului Județean „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu, în vederea analizării și conservării. Specialiștii subliniază că, având o asemenea vechime, piesele pot contribui la o înțelegere mai clară a comunităților care au locuit zona actualului județ Gorj în epoca bronzului.

Directorul muzeului, Dumitru Hortopan, consideră că această descoperire aduce informații relevante despre populațiile tracice care au trăit în zonă în urmă cu peste trei milenii. Potrivit lui, brățările vor trece printr-un proces riguros de expertizare, urmând să fie evaluate în vederea clasării lor în categoria Tezaur.

„Este vorba despre o descoperire realizată cu ajutorul detectorului de metale, pe raza comunei Stănești, în pădure, este vorba de patru brățări de aur găsite în jurul unui copac. Sunt piese care datează de acum 3.300-3.200 de ani, din perioada târzie a epocii bronzului, care, din punct de vedere etnic, îi definește pe traci. Piesele au intrat în patrimoniul muzeului, vor fi expertizate și propuse Comisiei Naționale de Arheologie să fie clasate la categoria Tezaur al Patrimoniului Cultural Național. Este o descoperire importantă”, a transmis Hortopan, potrivit adevarul.ro.

