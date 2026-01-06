B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » 17 ani de închisoare pentru cântărețul de muzică populară Aurică Totolici. Condamnat pentru că a violat trei copii

17 ani de închisoare pentru cântărețul de muzică populară Aurică Totolici. Condamnat pentru că a violat trei copii

Adrian A
06 ian. 2026, 10:19
17 ani de închisoare pentru cântărețul de muzică populară Aurică Totolici. Condamnat pentru că a violat trei copii
Cuprins
  1. Folcloristul Totolici, condamnat pentru viol
  2. Când s-au petrecut faptele

Cântărețul de muzică populară Aurică Totolici a fost condamnat la peste 17 ani de închisoare pentru că a violat trei copii. Sentința, dată de Judecătoria Galați, nu e definitivă.

Folcloristul Totolici, condamnat pentru viol

Aurică Totolici, a fost condamnat la 17 ani și 6 luni de închisoare și i-au fost interzise mai multe drepturi și este obligat la plata unor daune morale și materiale. Judecătoria Galați l-a găsit vinovat de viol săvârșit asupra unui minor în formă continuată, rele tratamente aplicate minorului, înlesnirea actelor sexuale între minori și corupere sexuală a minorilor. Sentința nu este definitivă. Cântărețul se află în arest preventiv din iulie 2024, măsura fiind prelungită de judecători, până la pronunțarea unei sentințe definitive.

Aurică Totolici va fi înregistrat în Registrul Național al Agresorilor Sexuali și, de asemenea, judecătorii au dispus recoltarea de probe biologice în vederea introducerii profilului genetic al bărbatului în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

Când s-au petrecut faptele

La început, cercetările au vizat doi băieți, elevi ai lui Totolici. Ulterior, cercetările au fost extinse și cu privire la a treia victimă. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit filmări cu victimele obligate la perversiuni sexuale în timp ce erau filmate de cântărețul profesor.

Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie 2023 – iunie 2024, cântărețul de muzică populară Aurică Totolici, „ar fi profitat de calitatea de profesor de canto pentru a determina doi minori, de 14, respectiv 16 ani, din aceeași localitate, să întrețină raporturi sexuale”.

După ce a fost arestat pentru agresiune sexuală a celor doi minori, un alt copil și-a făcut curaj și a mărturisit că a fost abuzat de cântărețul de muzică populară.

Aurică Totolici a fost vreme de 22 de ani angajat al Centrului Cultural Dunărea de Jos din Galați și membru al Ansamblului Folcloric ”Doina Covurluiului”. În decembrie 2023 a ieșit la pensie.

Un alt cântăreț de muzică populară, Cristian Pomohaci, a fost anchetat pentru raporturi sexuale cu minori, dar dosarul său a fost clasat în februarie 2019. Procurorii au considerat că faptele sunt prescrise, timpul scurs de la comiterea acestora fiind de mai mult de zece ani.

Tags:
Citește și...
Zeci de intervenții Salvamont în doar 24 de ore, pe fondul vremii extreme. Ce riscuri îi așteaptă pe turiștii care merg pe munte
Eveniment
Zeci de intervenții Salvamont în doar 24 de ore, pe fondul vremii extreme. Ce riscuri îi așteaptă pe turiștii care merg pe munte
Umanitatea în era tehnologiei. Ce nu poate copia niciun algoritm
Eveniment
Umanitatea în era tehnologiei. Ce nu poate copia niciun algoritm
Situație critică într-un județ din România, după ninsorile abundente: Mii de oameni au rămas, de vineri, fără curent electric
Eveniment
Situație critică într-un județ din România, după ninsorile abundente: Mii de oameni au rămas, de vineri, fără curent electric
Reacția unei americance stabilită în Oradea, când a văzut preotul la ușă cu Boboteaza: „Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar…” (VIDEO)
Eveniment
Reacția unei americance stabilită în Oradea, când a văzut preotul la ușă cu Boboteaza: „Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar…” (VIDEO)
România în top mondial. Peste 100 de recorduri Guinness au fost confirmate
Eveniment
România în top mondial. Peste 100 de recorduri Guinness au fost confirmate
Ghişeul.ro, inaccesibil pentru a doua zi consecutiv: Ce trebuie să știe românii despre plata taxelor în 2026
Eveniment
Ghişeul.ro, inaccesibil pentru a doua zi consecutiv: Ce trebuie să știe românii despre plata taxelor în 2026
Anul 2026 schimbă regulile jocului pe piața muncii din România. Cum se pregătesc candidații pentru noile cerințe
Eveniment
Anul 2026 schimbă regulile jocului pe piața muncii din România. Cum se pregătesc candidații pentru noile cerințe
Casă de lux din Noua Zeelandă, demolată după o renovare de milioane. Proprietarii nu și-au mai permis să locuiască în ea
Eveniment
Casă de lux din Noua Zeelandă, demolată după o renovare de milioane. Proprietarii nu și-au mai permis să locuiască în ea
Boboteaza 2026: Tradiții și obiceiuri. Ce se face și ce este strict interzis să faci pe 6 ianuarie
Eveniment
Boboteaza 2026: Tradiții și obiceiuri. Ce se face și ce este strict interzis să faci pe 6 ianuarie
Semne că ai consumat prea multă cofeină. Iată avertismentul specialiștilor
Eveniment
Semne că ai consumat prea multă cofeină. Iată avertismentul specialiștilor
Ultima oră
12:20 - Zeci de intervenții Salvamont în doar 24 de ore, pe fondul vremii extreme. Ce riscuri îi așteaptă pe turiștii care merg pe munte
12:05 - Umanitatea în era tehnologiei. Ce nu poate copia niciun algoritm
12:04 - Situație critică într-un județ din România, după ninsorile abundente: Mii de oameni au rămas, de vineri, fără curent electric
11:59 - Reacția unei americance stabilită în Oradea, când a văzut preotul la ușă cu Boboteaza: „Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar…” (VIDEO)
11:54 - Sorana Cîrstea, calificată în optimi la Brisbane. A bătut-o pe Ostapenko. Urmează numărul 1 mondial (VIDEO)
11:37 - Surse: Planurile Guvernului Bolojan pentru luna ianuarie. Ce pregătește Coaliția
11:32 - Calm temporar pe piața gazelor naturale din Europa. Ce factori globali stau în spatele ieftinirilor
11:25 - România în top mondial. Peste 100 de recorduri Guinness au fost confirmate
11:20 - Austria: Doi români au furat un seif dintr-o stațiune și l-au târât pe pârtie până la mașină
11:04 - Fost șef ANAF, pe urmele Cristelei Georgescu și ale Ancăi Alexandrescu. Imagini inedite cu Lucian Heiuș (VIDEO)