Doi copii din Iași s-au clasat pe primele locuri la „Smart Kids – Olimpiada Mondială de Aritmetică Mentală”, organizată în Dubai.

Cuprins

Cine sunt elevii cei mai buni din lume la aritmetică mentală

Ce spune despre competiție profesoara care i-a coordonat

Cine sunt elevii cei mai buni din lume la aritmetică mentală

Matias Aneculăesei (9 ani) e campionul ‘World Olympiad in Mental Arithmetic and English SMART KIDS 2025 DUBAI’ la categoria Starter level B, iar colegul său, Mihnea Mahu (8 ani) s-a clasat pe locul doi la categoria Starter level A.

Ce spune despre competiție profesoara care i-a coordonat

Adriana Mahu, profesorul coordonator al celor doi elevi ieșeni, a declarat că la această competiție au participat circa 200 de copii din 12 țări. Șapte dintre ei au fost din România: doi din Iași și cinci din Piatra Neamț.

„Aritmetica mentală este un sport al minții. Noi îi spunem și fitness pentru creier. Prin metodele pe care le avem dezvoltăm și funcțiile cognitive ale creierului. Încurajăm copiii să facă aritmetică mentală și să se antreneze pentru că se dezvoltă gândirea logică, memoria, puterea de concentrare, viteza de gândire, iar la urmă rezultatele pe care le obțin sunt remarcabile. Nu există copil care să se antreneze și să nu obțină rezultate”, a declarat profesoara Adriana Mahu, pentru

Aceasta a mai afirmat că fiecare antrenament se face într-un timp destul de limitat: „Asta îi determină pe copii să își forțeze atât capacitatea de a memora, cât și viteza de a da un răspuns corect într-un timp relativ scurt”.

Mahu a mai susținut că elevii sunt într-o competiție cu ei înșiși, nu cu alți copii: „Așa lucrăm noi. Îi ajutăm pe copii să observe progresul individual și să se autoevalueze, fapt care îi ajută să își construiască încrederea în ei înșiși”.

Totodată, profesoara a susținut că abilitățile astfel dezvoltate îi ajută pe copii la toate materiile școlare, nu doar la matematică.