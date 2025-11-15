B1 Inregistrari!
Eveniment » Aproape 4 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite la Calafat. Unde se aflau acestea

Aproape 4 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite la Calafat. Unde se aflau acestea

Selen Osmanoglu
15 nov. 2025, 12:39
Aproape 4 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite la Calafat. Unde se aflau acestea
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. 4 milioane de țigarete confiscate
  3. Ancheta, în desfășurare

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Calafat, împreună cu lucrători ai Direcției Regionale Vamale Craiova, au descoperit aproximativ 4 milioane de țigarete de contrabandă într-un ansamblu rutier condus de un cetățean bosniac. Iată cum s-a întâmplat totul și ce au transmis autoritățile!

Ce s-a întâmplat

Controlul a avut loc în data de 14 noiembrie, vineri, în jurul orei 09:30, pe DN 56, în proximitatea stației de taxare a podului Calafat – Vidin, conform IGPF, citat de Agerpres.

Ansamblul rutier, format din cap tractor și remorcă, era înmatriculat în Croația și era condus de un cetățean bosniac, în vârstă de 35 de ani. Șoferul bosniac circula pe ruta Grecia – Croația – Spania și transporta, conform documentelor, butelii cu freon.

4 milioane de țigarete confiscate

„Cu ocazia verificării compartimentului marfă al mijlocului de transport, echipa comună de control a descoperit în interiorul remorcii mai multe pachete de țigări pentru care șoferul în cauză nu deținea documente de proveniență. În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 3.970.000 de țigarete (198.500 de pachete de țigări) de diverse mărci, cu înscrisuri grecești și fără timbru de acciză”, a precizat sursa citată.

Întreaga cantitate de țigarete, evaluată la aproximativ 5.955.000 lei, și ansamblul rutier au fost indisponibilizate de polițiștii de frontieră, pentru continuarea cercetărilor.

Ancheta, în desfășurare

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat în cursul zilei de sâmbătă în fața magistraților Tribunalului Dolj, cu propunere de arestare preventivă.

„Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă”, a mai informat sursa citată.

Traficul ilicit de țigarete reprezintă o problemă majoră pentru securitatea economică și sănătatea publică. Polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali continuă controalele, verificările și operațiunile pentru a preveni astfel de activități ilegale și pentru a aduce infractorii în fața justiției.

