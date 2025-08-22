Patru români au fost arestați în Italia pentru trafic de imigranți. Bărbații făceau parte dintr-o rețea care se ocupa cu transportul ilegal de persoane din Tunisia în Italia. Fiecare imigrant care era ajutat să ajungă în Peninsulă trebuia să achite o taxă de 15.000 de dolari grupării.

Cum procedau românii

Potrivit polițiștilor italieni, românii închiriau ambarcațiuni de la o firmă italiană și transportau imigranții din Tunisia în Pantelleria, o insulă din apropierea Siciliei. Astfel, au ajutat 17 persoane să treacă ilegal granița. Fiecare dintre acestea a plătit 15.000 de dolari pentru transport.

Cum au fost prinși românii

Românii au fost prinși după ce unul dintre ei a întâmpinat o defecțiune la motorul ambarcațiunii, la câțiva kilometri în larg, și a fost nevoit să ceară ajutorul celorlalți trei complici. Aceștia din urmă l-au preluat pe românul rămas în larg, dar și pe imigranții pe care îi transporta, cu o altă ambarcațiune, însă polițiștii din au interceptat convorbirea telefonică dintre cei patru români, relatează .

Și cei 17 imigranți ilegali au fost prinși de oamenii legii, pe când se plimbau într-o zonă turistică, în plină zi. Imaginile surprinse de ei în timpul călătoriei le-a ajutat pe autorități să identifice și să ajungă la traficanți.

Într-un final, cei patru români au fost arestați în , iar pe aeroportul din Palermo au fost prinși alți doi români, care aveau asupra lor aproximativ 22.000 de euro în numerar și ochelari de vedere nocturnă pe care, cel mai probabil, urmau să îi folosească în viitoarele călătorii clandestine.