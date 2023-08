8 august, Ziua Internațională a Pisicilor / Cel mai popular animal de companie se găseşte în jumătate din gospodăriile românilor

Ziua Internaţională a Pisicii este celebrată în fiecare an la data de 8 august, după ce Fondul Internaţional pentru Bunăstarea Animalelor (International Fund for Animal Welfare – IFAW) şi alte grupuri care militează pentru drepturile animalelor au hotărât să dedice o zi din an pisicii, scrie .

Astăzi se sărbătorește Ziua Internațională a Pisicilor

Ziua internaţională a pisicii a fost marcată anual începând din 2002, scopul ei fiind creşterea gradului de conştientizare a oamenilor faţă de nevoile pisicilor şi faţă de lupta împotriva neglijării şi abuzurilor comise asupra acestora, scrie Agerpres.

Potrivit statisticilor, România este prima țară din Uniunea Europeană la numărul de gospodării care dețin cel puțin o pisică. În afară de numărul pisicilor maidaneze, care, evident, este şi el la fel de mare.

La nivel mondial, există aproximativ 500 de milioane de feline. Se spune că pisica este animalul perfect de companie într-o casă: nu cere o îngrijire complicată şi eforturi deosebite, doar un loc unde să stea, mâncare şi multă afecţiune.