Kaufland Romania a pregătit reducerile pentru Black Friday 2021. Clienţii acestui retailer beneficiază de o gamă variată de produse. Preţurile au fost „tăiate” cu multe procente, ceea ce se poate observa şi în catalogul lor.

Reprezentanţii lanţului de supermarketuri şi-au anunţat cumpărătorii fideli că au de unde alege în următoarea săptămână. Perioada anului cu cele mai însemnate reduceri a ajuns şi la Kaufland, astfel că românii care obişnuiesc să-şi achiziţioneze produsele de bază, dar nu numai, de aici ar putea face o advărată afacere.

Stocurile sunt limitate

Black Friday 2021 ajunge la Kaufland timp de o întreagă săptămână, iar dupa cum puteti vedea si din catalogul companiei, reducerile merg până la cel puţin 50% pentru selecţia de produse prezentată. Scopul retailer-ului este de a le oferi românilor reduceri mai bune decât în mod obişnuit, poate chiar mai bune decât cele pe care le ofera inclusiv alte lanturi de hypermarket-uri din Romania in momentul de faţă.

Kaufland Romania are toate aceste reduceri pentru Black Friday 2021 disponibil exclusiv in magazinele sale din toata tara, insa desigur ca-i puteti comanda produsele chiar si prin intermediul aplicatiilor de livrari gen Glovo, Foodpanda, etc. Desigur ca exista stocuri limitate pentru toate aceste produse pe care lanţul de supermarketuri le comercializează.

Ce înseamnă Eticheta Galbenă de la Kaufland

Kaufland Romania, unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa de retail, a venit cu o noutate pentru toţi clienţii săi. De câteva zile, a introdus la rafturi preţurile cu Etichetă Galbenă. Ce înseamnă asta?

Conform reprezentanţilor lanţului de supermarketuri, această semnalizare reprezintă faptul că respectivul produs are cel mai bun preţ de piaţă. Kaufland garantează, astfel, că sunt slabe şanse să găseşti în altă parte mai ieftin.

Oficialii magazinului au explicat chiar ei, pe kaufland.ro, ce înseamnă noua etichetă de la raft. „Am făcut o selecție de peste 3000 de articole pe care le regăsești la raft cu „Eticheta galbenă”, pentru care garantăm cel mai bun preț din piață. Eticheta galbenă este simbolul promisiunii Kaufland„, se precizează pe site-ul retailer-ului.