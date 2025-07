A cumpărat ouă de la magazin, iar după două zile bucătăria i s-a umplut cu pui. Femeia a rămas înmărmurită

Un eveniment bizar a avut loc în orașul Qingdao din provincia Shandong, . O femeie a cumpărat 90 de ouă de la supermarket, după care a plecat în vacanță. Când s-a întors, după doar două zile, a rămas șocată.

Membrii familiei Jing au trăit experiența vieții lor. Doamna Jing a cumpărat 90 de ouă pe care le-a plasat în bucătăria casei. Când femeia s-a întors, în bucătăria casei o așteptau zeci de pui, perfect sănătoși. au favorizat procesul de incubație și astfel au prins grai mai mulți puișori.

Reacția femeii, când a văzut puii: „Am crezut că am halucinații”

Femeia a rămas înmărmurită, neștiind cum să reacționeze. Aceasta s-a declarat șocată de faptul că așa ceva s-a întâmplat în locuința ei.

„Imediat ce m-am apropiat de ușă, am auzit un scârțâit – când am deschis-o, am fost în stare de șoc, am crezut că am halucinații”, a spus femeia, conform publicației

De asemenea, aceasta a mărturisit faptul că, în momentul în care ea a ajuns acasă, 40-50 de pui eclozaseră deja, în timp ce restul se desprindeau din coajă, în acel moment. Într-un final, au rezultat 70 de pui sănătoși.

Ce s-a întâmplat cu puișorii

Din totalul de 70 de pui, doi au rămas în posesia familiei Jing. Copilul acestora și-a dorit să îi îngrijească, iar restul au fost duși la casa de la țară, unde părinții doamnei Jing vor avea grijă de ei.