Cristiano Ronaldo a marcat joi pentru Al-Nassr, în deplasarea de la Al-Shabab, iar cu acest gol a reușit să atingă pragul de 100 de goluri în campionatul saudit.

Cum s-a desfășurat meciul la Al-Shabab?

Fotbalistul portughez care evoluează pentru a înscris, în deplasarea de la Al-Shabab (4-2), și a atins pragul simbolic de marcate în campionatul saudit. Cristiano Ronaldo a înscris pentru echipa sa, într-un meci în care s-au înscris șase goluri. Conaționalul său Joao Felix a reuşit o triplă pentru Al-Nassr pe terenul echipei Al-Shabab.

Trebuie spus că este primul jucător din istorie care a reușit să atingă acest prag în patru campionate diferite. El a atins acest prag în Premier League, în La Liga şi în Serie A. În timpul meciului pe care l-a jucat în campionatul saudit, cu numărul 105, CR7 a avut confruntări cu staff-ul advers şi cu suporterii.

În acest sezon, Ronaldo este cel mai bun marcator al echipei sale, cu 26 de goluri în campionat. În vârstă de 41 de ani, portughezul a marcat cel puţin o dată împotriva fiecărei echipe cu care a jucat.

În clasament, echipa sa, Al-Nassr, are un avans de cinci puncte faţă de Al-Hilal, care a disputat un meci mai puţin.

Vedeta portugheză va juca alături de fiul său

este pe cale să-și vadă împlinit visul de a juca fotbal alături de fiul său la echipa Al-Nassr. Zilele trecute, publicația Al Weeam News, anunța că actuala conducere a lui Al-Nassr analizează posibilitatea integrării lui în prima echipă pentru sezonul următor.

Până acum tânărul atacant s-a pregătit la unele dintre cele mai prestigioase academii din fotbalul mondial. El și-a urmat tatăl la Real Madrid, Juventus Torino şi Manchester United. Ulterior s-a stabilit în Arabia Saudită. Promovare adolescentului de doar 15 ani, ar reprezenta o dovadă semnificativă de încredere în dezvoltarea fizică şi tehnică a acestuia.

Ronaldo est jucătorul central al echipei saudite, în jurul căruia fost construit proiectul grupării. Perspectiva ca cei doi, tată și fiu, să împartă acelaşi teren a fost mult timp un vis pentru cvintuplul câştigător al Balonului de Aur. Pe de altă parte, ar fi și o lovitură financiară pentru că mulți vor dori să-i vadă pe cei doi, tată și fiu, pe același teren.