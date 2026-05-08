B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Nou record pentru Cristiano Ronaldo în Saudi Pro League. Vedeta portugheză a atins pragul de 100 de goluri marcate la Al-Nassr

Nou record pentru Cristiano Ronaldo în Saudi Pro League. Vedeta portugheză a atins pragul de 100 de goluri marcate la Al-Nassr

Adrian Teampău
08 mai 2026, 12:32
Nou record pentru Cristiano Ronaldo în Saudi Pro League. Vedeta portugheză a atins pragul de 100 de goluri marcate la Al-Nassr
Sursa Foto: Facebook - Cristiano Ronaldo
Cuprins
  1. Cum s-a desfășurat meciul la Al-Shabab?
  2. Vedeta portugheză va juca alături de fiul său

Cristiano Ronaldo a marcat joi pentru Al-Nassr, în deplasarea de la Al-Shabab, iar cu acest gol a reușit să atingă pragul de 100 de goluri în campionatul saudit.

Cum s-a desfășurat meciul la Al-Shabab?

Fotbalistul portughez care evoluează pentru Al-Nassr a înscris, în deplasarea de la Al-Shabab (4-2), și a atins pragul simbolic de 100 de goluri marcate în campionatul saudit. Cristiano Ronaldo a înscris pentru echipa sa, într-un meci în care s-au înscris șase goluri. Conaționalul său Joao Felix a reuşit o triplă pentru Al-Nassr pe terenul echipei Al-Shabab.

Trebuie spus că este primul jucător din istorie care a reușit să atingă acest prag în patru campionate diferite. El a atins acest prag în Premier League, în La Liga şi în Serie A. În timpul meciului pe care l-a jucat în campionatul saudit, cu numărul 105, CR7 a avut confruntări cu staff-ul advers şi cu suporterii.

În acest sezon, Ronaldo este cel mai bun marcator al echipei sale, cu 26 de goluri în campionat. În vârstă de 41 de ani, portughezul a marcat cel puţin o dată împotriva fiecărei echipe cu care a jucat.

În clasament, echipa sa, Al-Nassr, are un avans de cinci puncte faţă de Al-Hilal, care a disputat un meci mai puţin.

Vedeta portugheză va juca alături de fiul său

Starul portughez este pe cale să-și vadă împlinit visul de a juca fotbal alături de fiul său la echipa Al-Nassr. Zilele trecute, publicația Al Weeam News, anunța că actuala conducere a lui Al-Nassr analizează posibilitatea integrării lui Ronaldo Junior în prima echipă pentru sezonul următor.

Până acum tânărul atacant s-a pregătit la unele dintre cele mai prestigioase academii din fotbalul mondial. El și-a urmat tatăl la Real Madrid, Juventus Torino şi Manchester United. Ulterior s-a stabilit în Arabia Saudită. Promovare adolescentului de doar 15 ani, ar reprezenta o dovadă semnificativă de încredere în dezvoltarea fizică şi tehnică a acestuia.

Ronaldo est jucătorul central al echipei saudite, în jurul căruia fost construit proiectul grupării. Perspectiva ca cei doi, tată și fiu, să împartă acelaşi teren a fost mult timp un vis pentru cvintuplul câştigător al Balonului de Aur. Pe de altă parte, ar fi și o lovitură financiară pentru că mulți vor dori să-i vadă pe cei doi, tată și fiu, pe același teren.

Tags:
Citește și...
Gică Hagi schimbă fața echipei naționale. Patru debutanți pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor
Sport
Gică Hagi schimbă fața echipei naționale. Patru debutanți pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor
Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu de ITA. Sportiva nu a fost găsită de trei ori pentru testarea antidoping
Sport
Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu de ITA. Sportiva nu a fost găsită de trei ori pentru testarea antidoping
Shakira revine în universul FIFA cu noul imn al Cupei Mondiale din 2026. Cum arată primele imagini filmate pe Maracana (VIDEO)
Sport
Shakira revine în universul FIFA cu noul imn al Cupei Mondiale din 2026. Cum arată primele imagini filmate pe Maracana (VIDEO)
Suveranul Pontif se va întâlni cu campionii Italiei. Cristian Chivu primit în audiență la Papa Leon
Sport
Suveranul Pontif se va întâlni cu campionii Italiei. Cristian Chivu primit în audiență la Papa Leon
Sărbătoare în fotbalul românesc. Steaua Bucureşti serbează 40 de de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni (VIDEO)
Sport
Sărbătoare în fotbalul românesc. Steaua Bucureşti serbează 40 de de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni (VIDEO)
Dinamo plătește scump după derby-ul cu Rapid! Sancțiunile primite de club după scandalul rasist de pe Arena Națională
Sport
Dinamo plătește scump după derby-ul cu Rapid! Sancțiunile primite de club după scandalul rasist de pe Arena Națională
Gică Popescu a dat marea lovitură! Suma uriașă care îi intră în conturi fostului fotbalist
Sport
Gică Popescu a dat marea lovitură! Suma uriașă care îi intră în conturi fostului fotbalist
Ce spune Ion Țiriac despre Ordinul Muncii primit de la Nicolae Ceaușescu și privilegiile pierdute după Revoluție: „Nu mi l-a dat gratis”
Sport
Ce spune Ion Țiriac despre Ordinul Muncii primit de la Nicolae Ceaușescu și privilegiile pierdute după Revoluție: „Nu mi l-a dat gratis”
Ce înseamnă ponturi pariuri experți și cum le citești corect
Sport
Ce înseamnă ponturi pariuri experți și cum le citești corect
Cum a confiscat AUR sărbătoarea Stelei ’86. De la omagiu sportiv pentru Steaua București la spectacol politic
Sport
Cum a confiscat AUR sărbătoarea Stelei ’86. De la omagiu sportiv pentru Steaua București la spectacol politic
Ultima oră
14:57 - Cuplu din Baia Mare, anchetat penal după un accident. Ambii erau băuți, fără permis și cu mașină radiată
14:51 - Dominic Fritz provoacă confuzie în rândul simpatizanților USR. Dublul limbaj în raport cu PSD: Adio, dar colaborez cu tine
14:36 - Orașul din România care se stinge încet. A pierdut peste 35.000 de locuitori și se confruntă cu probleme financiare grave
14:21 - Operațiune DIICOT în nordul țării. Rețele de contrabandă și funcționari suspectați că „închideau ochii”
14:15 - Momente tensionate în Sinzig, Germania, după o luare de ostatici la o bancă. Poliția a împânzit zona cu forțe speciale
13:58 - Gică Hagi schimbă fața echipei naționale. Patru debutanți pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor
13:54 - Papa Leon al XIV-lea, apel la liderii lumii: „Să calmeze ura și tensiunile globale”
13:38 - Replica PSD la acordul Bolojan-Fritz. Social-democrații negociază o nouă majoritate parlamentară
13:36 - Clipe de groază la o școală din Arad, după ce un elev a fost înjunghiat de un coleg. Victima a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital
13:18 - Român achitat definitiv în Italia după 56 de zile de detenție. Cere despăgubiri pentru arestarea în baza „Codului Roșu”