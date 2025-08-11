A fost cel mai aglomerat weekend pe litoralul românesc de anul acesta. Reprezentanții din turism spun că au fost peste 110.000 de oameni la malul mării, iar weekendul viitor, de Sfânta Maria, sunt așteptați circa 200.000. Chiar și așa, turiștii spun că prețurile sunt mari, așa că se relaxează „fără să ne lăfăim, ”.

Cât a cheltuit o familie pe litoral weekendul acesta

Reporter: Ce vi se pare cel mai scump? sau mesele?

Turist: „Mesele, față de anul trecut, s-au mai scumpit.”

Femeie: „N-am mai plătit , că e destul de costisitor”.

Reporter: Ați calculat cât ați cheltuit în astea 3 zile?

Femeie: „În jur de 4.000 lei, 3 adulți și un copil.”

Ce spun reprezentanții din turism despre numărul de turiști

„Peste 90% gradul de ocupare și peste 110.000 de turiști, oficial, veniți pe litoral, este statistica pe care o avem în acest moment”, a declarat Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud-Est, pentru

Weekendul viitor, de Sfânta Maria, sunt așteptați și mai mulți turiști pe litoralul românesc.

„În acest weekend avem un grad de ocupare de 89%. De Sfânta Marie suntem aproape plini, ne așteptăm ca până miercuri să fim sold out”, a susținut Ilie Râșnoveanu, manager de hotel.