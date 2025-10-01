România a raportat, miercuri, un focar de boala limbii albastre la bovine în sud-vestul țării, mai exact în județul Gorj, potrivit datelor furnizate de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OMSA), potrivit . Virusul care provoacă febra catarală ovină continuă să se răspândească rapid în mai multe state europene, ceea ce a determinat autoritățile române să intensifice măsurile de monitorizare și prevenție în fermele afectate.

Potrivit OMSA, serotipul 3 al bolii limbii albastre a fost identificat la 10 animale din patru ferme și gospodării din județul Gorj. Autoritățile române au informat organizația internațională despre situație, iar acum se iau măsuri pentru izolarea și tratarea animalelor afectate, pentru a preveni răspândirea virusului către alte ferme.

Cum evoluează boala limbii albastre în Europa

Acest focar vine pe fondul mai multor cazuri recente în Europa. În luna precedentă, Ungaria a semnalat primul său focar de boala limbii albastre din ultimii zece ani, în timp ce Bulgaria a raportat, în august, un caz la o fermă de ovine din sudul țării. De asemenea, în iulie, Slovenia a confirmat un focar la o fermă de oi din sud-vestul țării. Astfel, virusul se menține o amenințare reală pentru fermierii din întreaga regiune, iar supravegherea atentă a turmelor devine esențială.

Boala limbii albastre afectează în special , bovine și caprine și poate fi mortală pentru rumegătoarele domestice. Virusul se transmite prin intermediul insectelor zburătoare, ceea ce face prevenția dificilă. Pe lângă pierderile directe din turme, focarele pot avea efecte economice semnificative, reducând productivitatea fermelor și afectând comerțul cu animale între țări.

Boala limbii albastre. Ce măsuri trebuie să ia fermierii români

Fermierii din zonele afectate sunt sfătuiți să raporteze imediat orice semn de boală și să limiteze contactul între animalele bolnave și cele sănătoase. Vaccinarea și izolarea turmelor sunt printre cele mai eficiente metode de control. Autoritățile recomandă, de asemenea, monitorizarea insectelor vectori și aplicarea de soluții pentru reducerea expunerii animalelor.

Ce înseamnă focarul pentru România

Acest focar boala limbii albastre România subliniază necesitatea unor măsuri rapide și coordonate pentru a proteja sectorul zootehnic. OMSA monitorizează atent evoluția situației, iar fermierii trebuie să fie pregătiți pentru eventuale restricții privind transportul și comerțul cu animale din zonele afectate.