Un mesaj RO-alert a fost emis, în contextul din Sectorul 5 al Capitalei, care a avut loc în această dimineață. Autoritățile au avertizat populația cu privire la incident și au oferit indicații.

În această dimineață, pe Calea Rahovei, a avut loc o explozie devastatoare, într-un bloc de locuințe. Deflagrația s-a produs la etajul 5 al unui imobil cu 8 etaje, pereții apartamentelor fiind spulberați, iar o parte de clădire rămânând suspendată în aer.

Ce au transmis autoritățile

Autoritățile au emis un mesaj de avertizare, prin care au înștiințat populația, cu privire la incident. Oamenii au fost sfătuiți să evite zona și să nu se apropie de locul în care s-a produs explozia.

Cum arată bilanțul victimelor

Până la această oră, potrivit informațiilor, s-au înregistrat două victime, iar alte 11 persoane au fost rănite. Cele mai afectate apartamente au fost cele de la etajele superioare, aflate pe colțul clădirii.

În urma exploziei, au intervenit de urgență. Pe lângă blocul în cauză, imobilul de lângă a fost și el afectat. Explozia s-a petrecut în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, iar elevii au fost evacuați.

Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN.

Oamenii sunt șocați, imaginile apocaliptice au devenit virale

Oamenii sunt îngroziți de ceea ce s-a petrecut. Nimeni nu s-a așteptat la așa ceva, iar imaginile de după explozie sunt de-a dreptul tulburătoare. Pe toate rețelele de socializare circulă clipuri video de la fața locului, iar pagubele sunt numeroase.

Imaginile virale