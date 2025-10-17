B1 Inregistrari!
Explozie devastatoare în București! Un bloc din Sectorul 5 a fost distrus parțial: 2 persoane au murit, 11 sunt rănite (VIDEO)

Explozie devastatoare în București! Un bloc din Sectorul 5 a fost distrus parțial: 2 persoane au murit, 11 sunt rănite (VIDEO)

Ana Beatrice
17 oct. 2025, 09:44
Cuprins
  1. Unde s-a produs explozia care a zguduit Bucureștiul
  2. Ce spune managerul Spitalului Universitar despre situația victimelor

O explozie violentă a zguduit, în această dimineață, un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajul 5, a spulberat pereții și ferestrele, lăsând o bună parte din clădire suspendată în aer. Martorii spun că totul arată ca după un bombardament.

Unde s-a produs explozia care a zguduit Bucureștiul

O explozie violentă a zguduit un bloc din apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. La fața locului s-au deplasat zeci de echipaje de pompieri, SMURD și poliție. A fost activat planul roșu de intervenție, iar o celulă de urgență coordonează operațiunea. Salvatorii intervin cu dificultate, întrucât structura blocului este grav afectată și există pericol de prăbușire.

În acest moment au fost identificate 2 persoane decedate și alte 11 rănite. Se continua acțiunile de căutare-salvare.

Explozia a avut loc lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”,  6 copii fiind transportati de urgență pentru a primii ajutor medical.

Nu s-a declanșat un incendiu puternic, însă pagubele materiale sunt uriașe. Primele ipoteze indică o acumulare de gaze drept cauză a deflagrației.

Autoritățile au izolat complet zona și efectuează verificări pentru a evalua stabilitatea imobilului și siguranța locatarilor.

Ce spune managerul Spitalului Universitar despre situația victimelor

Într-o intervenție telefonică în direct la B1 TV, managerul Spitalului Universitar de Urgență din București a transmis că echipele medicale sunt complet mobilizate și pregătite să primească în continuare victime ale exploziei.

„Este un moment de agitație pe care trebuie să îl privim cu calm. Până în momentul de față sunt trei victime cu traumatisme ușoare și un pacient grav adus. Ei totți sunt la echipă din camera de gardă. Sunt toți aici, își fac treaba. Să vedem ce o să apară. Noi suntem cu un bloc operator cu un cu locuri. Spitalul Universitar este un spital mare de urgență. Mă aștept să fim solicitați astăzi ”, a declarat Cătălin Florin Cîrstoiu.

