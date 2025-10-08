A început Pelerinajul de Sfânta Parascheva 2025, ceea ce înseamnă că Iașiul devien din nou, pentru câteva zile, centrul religios al țării. Sute de mii de credincioși sunt așteptați să ia parte la cel mai mare eveniment ortodox care are loc în Estul Europei. Însă, este important ca cei care vor să se închine la sfintele moaște să aibă în vedere regulile pe care le impun organizatorii, pentru o experiență sigură și cu adevărat importantă din punct de vedere spiritual.

Programul celor mai importante evenimente din timpul Pelerinajului

Deși deschiderea va avea loc pe 8 octombrie, la ora 06.30, atunci când racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă și așezată în baldachinul din curtea , mii de credincioși au sosit cu ore bune înainte la Catedrala Mitropolitană de la Iași, în speranța că vor evita aglomerația uriașă.

Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne în curtea catedralei până pe 15 octombrie 2025. În plus, credincioșii care ajung în această perioadă la Iași vor avea parte și de binecuvântarea unui fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Grecia.

Evenimentele principale includ, pe lângă deschiderea oficială din 8 octombrie, și:

Duminică, 12 octombrie, ora 19:00 – Procesiunea tradițională „Calea Sfinților”, care va parcurge traseul: Catedrala Mitropolitană – Str. I.C. Brătianu – Str. Cuza Vodă – Str. Armeană – Str. Costache Negri – Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu întoarcere la Catedrală.

Marți, 14 octombrie, ora 09:00 – Sfânta Liturghie oficiată pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în ziua Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Ce reguli trebuie să respecte credincioșii care ajung la Pelerinajul de Sfânta Parascheva 2025

Jandarmi și voluntari vor fi prezenți la eveniment pentru a asigura buna desfășurare a acestuia. Pelerinii care vin să se închine la raclele cu sfintele moaște o vor face prin culoare speciale delimitate de garduri, a căror poziționare formează un labirint.

Este strict interzisă intrarea cu obiecte periculoase, alcool sau materiale inflamabile. De asemenea, credincioșii sunt rugați să realizeze fotografii numai în spațiile în care acest lucru este permis, să mențină liniștea necesară rugăciunii și să evite aducerea de bagajele voluminoase care ar putea bloca accesul și circulația celorlalți participanți.

Reprezentanții Mitropoliei recomandă pelerinilor să aibă răbdare și să trateze timpul pe care îl petrec așteptând ca pe un „drum al rugăciunii”: „Pelerinajul de la Iași nu este doar un drum al rugăciunii, ci și o lecție de răbdare, dragoste și smerenie. Totul se desfășoară sub semnul ordinii și al respectului reciproc”.

De asemenea, este important ca pelerinii să vină adecvat îmbrăcat pentru vremea de afară și să aibă telefoanele încărcate, în cazul în care se îndepărtează de prieteni sau familie.

„Vine foarte multă lume în această perioadă, iar racla cu sfintele moaște este unică – toți vor să ajungă acolo, iar acest lucru ia timp. Le cerem tuturor participanților să aibă grijă de persoanele în vârstă și de copii și să înțeleagă că nu există prioritizare. Toți se așază la rând și așteaptă oricât va fi nevoie pentru a se închina. Este important să urmărească prognoza meteo, să se îmbrace corespunzător și să aibă telefoanele încărcate, pentru situațiile în care pot pierde legătura cu grupul lor sau familia. Experiența anilor trecuți arată că astfel de situații pot apărea și vrem să ne asigurăm că pelerinii sunt pregătiți din timp”, a declarat și Horia Mătăsaru Adrian-Constantin, împuternicit al comandantului Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, potrivit Adevărul.

Ce este „Telefonul Pelerinului”

Organizatorii au pregătit pentru pelerini puncte de prim-ajutor, hidratare și distribuție de ceai cald, la care vizitatorii vor avea acces zilnic, între orele 07:00 și 23:00. De asemenea, au fost pregătite peste 40.000 de porții de hrană care vor fi oferite gratuit în apropierea Catedralei Mitropolitane, urmând ca alte 100.000 de porții să fie distribuite de parohiile și mănăstirile din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.

În plus, credincioșii vor avea acces constant la informații actualizate despre desfășurarea evenimentului. Nu doar că fiecare participant va primi un Ghid al pelerinului, care conține detalii despre program, trasee și recomandări utile, dar vor putea apela la „Telefonul Pelerinului” pentru orice alte întrebări sau nelămuriri. Acesta funcționează sub două numere (0757.57.91.00 și 0757.033.466), pe întreaga durată a pelerinajului.

De asemenea, pe portalurile doxologia.ro și mmb.ro va fi afișat capătul rândului, cu actualizări la fiecare 30 de minute, astfel încât fiecare să știe cât timp va dura așteptarea.