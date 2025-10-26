A început slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale

Catedrala Națională, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, este sfințită, astăzi, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a României Daniel.

Mii de oameni sunt așteptați

Zece mii de şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan sunt asteptaţi să asiste la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale.

Slujba va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.

Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale a început duminică, la ora 7:30, și va dura până la 12:30, potrivit programului oficial publicat de Basilica.ro.

În curtea Catedralei Naționale, vor asista la slujbă „numai grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară, în număr de 8.000 de persoane, care vor putea urmări slujba pe ecranele special montate în proximitatea treptelor de acces în Catedrală”, a informat Patriarhia.

Accesul pentru închinarea în Sfântul Altar

După încheierea Sfintei Liturghii (ora 10.00) și a slujbei de sfințire a picturii (ora 12.30), accesul pentru închinarea în Sfântul Altar va fi organizat treptat, conform Basilica.ro.

Patriarhia a menționat că „mai întâi vor intra invitații oficiali din interiorul Catedralei, apoi grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în piațeta din față”, confrom HotNews.

Credincioșii aflați în afara gardului Catedralei Naționale vor putea trece prin Altar abia după ora 20.00, când se estimează că grupurile oficiale vor fi încheiat rândul de închinare.

„Credincioșii ortodocși pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale și în zilele următoare: 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie 2025, inclusiv pe timpul nopții”, a explicat Patriarhia.

Cu toate acestea, după această dată, nu este clar care va fi programul pentru credincioșii care vor să viziteze Catedrala.

Cât au costat lucrările Catedralei Naționale

Patriarhia, întrebată de HotNews despre costuri în martie 2025, a precizat că în perioada 2010-2025, pentru întregul ansamblu (catedrală + clădiri anexe) s-au cheltuit aprox. 270 mil. euro, din care „peste 10%” ar fi fonduri proprii; restul provin din bani publici (Guvern, primării, consilii județene), în baza Legii 376/2007.

Un bilanț final va fi posibil „după încheierea completă a lucrărilor”, estimată pentru anul 2027.