A lăsat New York-ul pentru București! Un american este fascinat de România. Ce are, totuși, de reproșat românilor

A lăsat New York-ul pentru București! Un american este fascinat de România. Ce are, totuși, de reproșat românilor

Elena Boruz
20 oct. 2025, 15:57
A lăsat New York-ul pentru București! Un american este fascinat de România. Ce are, totuși, de reproșat românilor
Un american este fascinat de România. Sursă foto: captură video/TikTok @romaniadabine
A dat New York-ul pe București. Deși este greu de crezut pentru unii, un american a renunțat la viața pe care o avea în SUA și, de șapte ani, trăiește în Capitală.

Acesta este fascinat de țara noastră, iar videoclipul în care vorbește despre România a devenit viral. Bărbatul a avut multe cuvinte de laudă la adresa „micului Paris”, însă este și ceva care îl nemulțumește, cu privire la români.

Ce a spus americanul Charles despre România

Intervievat la întâmplare, pe o stradă din București, americanul, pe nume Charles, a povestit că țara noastră este cu adevărat fascinantă, iar cetățenii români nici „nu își dau seama”.

Bărbatul a afirmat că, deși atunci când s-a mutat în România nu știa absolut nimic despre această țară, și-a propus ca pe parcursul șederii sale să învețe cât mai multe lucruri.

„Când m-am mutat prima oară în România, eram ignorant și nu știam nimic despre această țară. Așa că, timp de șapte ani, am luat o decizie să învăț cât mai multe. Acum descopăr că mulți români nu își dau seama cât de uimitoare este România. De exemplu, mai mulți români se întorc decât pleacă. Cel mai mare segment de vorbitori de limbă engleză din Europa, cu vârste de până la 30 de ani, se află în România. Nu în Norvegia sau în altă parte…Bucureștiul este cel mai sigur oraș mare din Europa, (…). Vin din New York, unde practic trebuie să porți o armă dacă vrei să îți cumperi 1 litru de apă”, a spus Charles într-un videoclip devenit viral pe TikTok.

@romaniadabine Descriere : Un american a decis să locuiască în România, iar țara noastră nu încetează să-l surprindă plăcut pe zi ce trece! 🇷🇴 Acum 7 ani, Charles at Bucharest (așa cum este cunoscut în presă) a decis să lase New York-ul pentru București ✨ Nu doar că apreciază țara noastră ci ne ceartă că noi nu o apreciem mai mult! România dă bine! #romaniadabine #charlesatbucharest #america #pareri #tiktokromania ♬ sunet original – România Dă Bine

Ce le reproșează românilor

Întrebat care sunt și punctele slabe ale României și ale românilor, Charles a explicat că are un singur lucru de reproșat cetățenilor țării.

„Ce nu-mi place la România… Voi fi foarte clar. Dacă e ultimă zi de septembrie și e foarte cald, oamenii poartă haine de vară. Apoi, pe 1 octombrie, ies în haine groase de iarnă…Nu am nimic rău de spus despre România. Cu excepția unor oameni cu mentalitate comunistă închisă… În rest, iubesc să trăiesc aici”, a adăugat americanul.

Videoclipul cu Charles, vorbind despre România, a înregistrat nu mai puțin de 400.000 de vizualizări și peste 40 de mii de like-uri, în doar 24 de ore.

