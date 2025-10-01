O parte dintr-un bloc de tip zgârie-nori de locuințe sociale, din New York, s-a prăbușit miercuri dimineață, lăsând în urmă un morman de moloz.

De ce s-a prăbușit o parte din blocul din New York

Departamentul de pompieri al orașului a declarat că nu au fost raportate, până acum, victime. Primele date indică o posibilă explozie de gaz care ar fi provocat prăbușirea unui puț de incinerare într-o clădire cu 20 de etaje din , potrivit .

Autoritățile au declarat că nicio unitate rezidențială nu a fost afectată.

„O anchetă este în curs de desfășurare pentru a stabili cauza exactă și amploarea pagubelor, dincolo de avariile vizibile la coșul de fum”, a menționat Autoritatea pentru Locuințe a orașului.

Într-o înregistrare video de la fața locului se poate observa cum se prăbușește un colț al clădirii de la parter până la acoperiș.

Videoclipurile realizate de locuitorii din apropiere au arătat un nor de praf care s-a ridicat peste bloc, la câteva momente după prăbușire, care a avut loc în jurul orei 8:10 dimineața.

Mormanul de moloz era plin de aparate de aer condiționat, care păreau să fi fost smulse din ferestrele apartamentelor.

Ce a transmis primarul din Bronx

Primarul Eric Adams a declarat că a fost informat în permanență cu privire la evoluția situației și i-a îndemnat pe locuitori să evite zona.

„Vă rugăm să evitați zona pentru siguranța dumneavoastră”, a scris el pe X.

Poliția orașului a declarat că a primit apeluri la numărul de urgență 911 despre prăbușirea unei clădiri, miercuri, puțin după ora 8 dimineața, la clădirea Mitchel Houses.

„La fața locului, ofițerii au observat o prăbușire parțială a unei clădiri”, a declarat Departamentul de Poliție din New York într-un comunicat.

Pompieri, funcționari ai primăriei și furnizorul de utilități Con Edison se aflau la fața locului, în timp ce ofițerii au stabilit un perimetru în jurul zonei.

Puțurile incineratoare din clădirile din New York City erau folosite în urmă cu mai multă vreme pentru eliminarea gunoiului, care era apoi ars la fața locului. Dar acestea au fost, în mare parte, înlocuite cu compactoare de gunoi, care pot folosi aceleași jgheaburi.