Ana Beatrice
09 nov. 2025, 22:12
Sursa Foto: Facebook - Teatrul Nottara
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis Teatrul Nottara după moartea actorului
  2. Cum l-a omagiat Teatrul Excelsior pe regretatul actor Cristian Nicolaie
  3. În ce spectacole l-au admirat spectatorii pe actorul Cristian Nicolaie

Este doliu în lumea teatrului românesc! Îndrăgitul actor Cristian Nicolaie a murit la vârsta de 66 de ani. Vestea tragică i-a șocat pe colegii de scenă și pe toți cei care au avut bucuria de a-l cunoaște.

Sursa Foto: Facebook – Teatrul Nottara

Ce mesaj a transmis Teatrul Nottara după moartea actorului

„Cu profundă durere, anunțăm trecerea în neființă a colegului nostru 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐢𝐞. Absolvent al Academiei de Teatru şi Film, Bucureşti, specializarea Actorie (clasa profesorilor Dem Rădulescu și Dinu Manolache), Cristian Nicolaie a jucat pe scena Teatrului Nottara timp de 25 de ani.
În ultimii ani a putut fi văzut în spectacolele: „Vizitatorul” de Eric Emmanuel-Schmitt, regia: Claudiu Goga, „Capcană mortală” de Ira Levin, regia: Alexandru Mâzgăreanu, „Magnificul” de Mihai Ispirescu, regia: Lucian Sabados, „Figaro”, după Beaumarchais, regia: Mihai Lungeanu, „Mitică Popescu” de Camil Petrescu, regia: Dan Tudor. Vom reveni cu detalii despre ceremonia de înmormântare. Condoleanțe familiei și prietenilor, Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis Teatrul Nottara.

Cum l-a omagiat Teatrul Excelsior pe regretatul actor Cristian Nicolaie

Și Teatrul Excelsior București a transmis un mesaj emoționant, anunțând dispariția actorului Cristian Nicolaie, coleg și prieten drag al scenei.
„Un om cu o blândețe aparte, cu umor fin și cu o bucurie reală de a fi pe scenă. De-a lungul anilor, ne-a fost alături în spectacole care au făcut parte din istoria teatrului nostru — de la „𝗔𝗹𝗮𝗱𝗶𝗻 𝘀̦𝗶 𝗹𝗮𝗺𝗽𝗮 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲𝗰𝗮𝘁𝗮̆” și „𝗠𝗮̆𝗿𝗶𝗮-𝗦𝗮… 𝗠𝗮̆𝗴𝗮𝗿𝘂𝗹!”, până la „𝗠𝗼𝗺𝗼 𝘀𝗮𝘂 𝗦𝘁𝗿𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗽𝗼𝘃𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗮 𝗵𝗼𝘁̦𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗽 𝘀̧𝗶 𝗮 𝗰𝗼𝗽𝗶𝗹𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗰𝗲 𝗹𝗲-𝗮 𝗮𝗿𝗮̆𝘁𝗮𝘁 𝗼𝗮𝗺𝗲𝗻𝗶𝗹𝗼𝗿 𝘁𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹”, și „𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗕𝗼𝘆𝘀”. Pentru toți cei care l-au cunoscut, rămâne amintirea unui artist generos, care și-a trăit meseria cu pasiune și discreție. Și a unui om bun, care făcea teatrul să pară, mereu, un loc mai luminos.
Condoleanțe familiei. Odihnească-se în pace!”, se arată în postarea de pe Facebook.
Sursa Foto: Facebook – Teatrul Nottara

În ce spectacole l-au admirat spectatorii pe actorul Cristian Nicolaie

Timp de un sfert de secol, Cristian Nicolaie a fost unul dintre pilonii Teatrului Nottara, cucerind publicul cu talentul și carisma sa. A dat viață unor personaje remarcabile în spectacole precum „Vizitatorul” de Eric Emmanuel-Schmitt (regia Claudiu Goga), „Capcană mortală” de Ira Levin (regia Alexandru Mâzgăreanu), „Magnificul” de Mihai Ispirescu (regia Lucian Sabados), „Figaro”, după Beaumarchais (regia Mihai Lungeanu) și „Mitică Popescu” de Camil Petrescu (regia Dan Tudor).

