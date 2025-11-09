„Un om cu o blândețe aparte, cu umor fin și cu o bucurie reală de a fi pe scenă. De-a lungul anilor, ne-a fost alături în spectacole care au făcut parte din istoria teatrului nostru — de la „𝗔𝗹𝗮𝗱𝗶𝗻 𝘀̦𝗶 𝗹𝗮𝗺𝗽𝗮 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲𝗰𝗮𝘁𝗮̆” și „𝗠𝗮̆𝗿𝗶𝗮-𝗦𝗮… 𝗠𝗮̆𝗴𝗮𝗿𝘂𝗹!”, până la „𝗠𝗼𝗺𝗼 𝘀𝗮𝘂 𝗦𝘁𝗿𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗽𝗼𝘃𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗮 𝗵𝗼𝘁̦𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗽 𝘀̧𝗶 𝗮 𝗰𝗼𝗽𝗶𝗹𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗰𝗲 𝗹𝗲-𝗮 𝗮𝗿𝗮̆𝘁𝗮𝘁 𝗼𝗮𝗺𝗲𝗻𝗶𝗹𝗼𝗿 𝘁𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹”, și „𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗕𝗼𝘆𝘀”. Pentru toți cei care l-au cunoscut, rămâne amintirea unui artist generos, care și-a trăit meseria cu pasiune și discreție. Și a unui om bun, care făcea teatrul să pară, mereu, un loc mai luminos.