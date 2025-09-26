Generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă vineri, la vârsta de 53 de ani, potrivit Stiripesurse. În ultimele luni se îmbolnăvise grav și fusese internat la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, unitatea medicală a SRI.

Deși se tratase în străinătate, Dumbravă suferea de afecțiuni oncologice, potrivit Antena 3 CNN.

A murit Dumitru Dumbravă. Cine a fost și cum a ajuns la SRI

Născut în 1972, generalul SRI Dumitru Dumbravă a urmat Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pe care a absolvit-o în 1996. După o scurtă perioadă în magistratură, a ales cariera în Serviciul Român de Informații.

De-a lungul anilor, a urcat treptat în ierarhia instituției, unde a ocupat funcția de director al Direcției Juridice. În 2014 a fost avansat general de brigadă, iar după retragerea lui Florian Coldea a devenit secretar general al SRI. A rămas în această poziție până în 2018, când a trecut în rezervă.

De ce a fost cunoscut Dumitru Dumbravă pentru expresia „câmp tactic”

Dumitru Dumbravă a intrat în atenția publicului larg în 2015, după ce a declarat într-un interviu că justiția reprezintă pentru SRI un „câmp tactic”. Formularea a fost interpretată drept o recunoaștere a influenței serviciului asupra dosarelor procurorilor și judecătorilor, și a provocat reacții dure din partea magistraților și a societății civile.

Ce scandaluri i-au marcat cariera academică lui Dumitru Dumbravă

Cariera sa universitară a fost umbrită de acuzații de plagiat. Teza de doctorat susținută la Academia Națională de Informații a fost analizată de și declarată plagiată. În 2021, Tribunalul București a dispus anularea diplomei de doctor, ceea ce a consolidat imaginea unui ofițer controversat.

Ce probleme cu legea a avut după retragerea din SRI

După ce s-a retras din activitate, Dumbravă a revenit în atenția opiniei publice în 2024, când a fost pus sub acuzare de către DNA, alături de fostul prim-adjunct SRI Florian Coldea. Cei doi au fost acuzați că au cerut bani omului de afaceri Cătălin Hideg, promițând intervenții pe lângă magistrați pentru soluționarea favorabilă a unor dosare.

Plasat sub control judiciar pe cauțiune, Dumbravă a rămas o figură emblematică pentru legăturile dintre serviciile de informații, justiție și mediul politic.

În luna iulie, Dumitru Dumbravă și Florian Coldea trimiși în judecată de DNA au devenit subiectul principal al unei anchete care zguduie lumea politică și juridică din România.

Alături de cei doi foști generali SRI, procurorii anticorupție l-au trimis în judecată și pe avocatul Doru Trăilă, considerat parte a aceluiași dosar complex.

Ce acuzații le aduce DNA

Potrivit rechizitoriului, cei trei sunt acuzați de: