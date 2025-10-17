B1 Inregistrari!
A murit sora lui Adrian Năstase! Dana Barb avea 72 de ani. Ce mesaj a transmis fostul premier

A murit sora lui Adrian Năstase! Dana Barb avea 72 de ani. Ce mesaj a transmis fostul premier

Elena Boruz
17 oct. 2025, 11:50
A murit sora lui Adrian Năstase! Dana Barb avea 72 de ani. Ce mesaj a transmis fostul premier
Sursă foto: adriannastase.ro

Dana Brab, sora lui Adrian Năstase, s-a stins din viață. Fostul premier al României a postat un mesaj emoționant despre sora sa, în urma tragicului incident.

Femeia avea 72 de ani și a decedat în urma luptei cu mai multe afecțiuni medicale. Conform mărturisirilor lui Năstase, aceasta a avut-o alături pe fiica ei până în ulimul moment al vieții.

Ce a transmis Adrian Năstase

Fostul șef al Executivului a dat vestea îngrozitoare. Acesta a precizat că înmormântarea va avea loc astăzi, 17 octombrie. Adrian Năstase a numit-o pe Dana Barb „un punct de sprijin si un sfătuitor” în viața lui.

„Dana-Marina Barb era sora mea. A plecat. Era cu trei ani mai mică. A suferit mult în viață. Inclusiv pentru mine, în vremea dosarelor si a închisorilor. A îndurat multe, în ultimii ani, și din motive de sănătate. Fiica ei, Anda, i-a fost tot timpul alături.

Pentru mine a fost mereu un punct de sprijin si un sfătuitor, mai ales după moartea părinților.

O înmormântam astăzi cu un gând de suferință și de iubire, cu speranța că Dumnezeu îă va închide rănile și o va odihni!

PS : Am adăugat și două poze – una din copilăria noastră și alta cu fiica ei, Anda.Dana”, a transmis Adrian Năstase.

