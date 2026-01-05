B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » A murit Virgil Bălașa. Mesajul transmis de fiica sa: „S-a stins tata după o lungă suferință"

A murit Virgil Bălașa. Mesajul transmis de fiica sa: „S-a stins tata după o lungă suferință”

Ana Maria
05 ian. 2026, 10:27
A murit Virgil Bălașa. Mesajul transmis de fiica sa: S-a stins tata după o lungă suferință
Sursa foto: Facebook / @Bisericii Sfinții Martiri Brâncoveni din Chitila
Cuprins
  1. A murit Virgil Bălașa. Unde și când pot cei apropiați să-și ia rămas bun
  2. Care sunt realizările lui Virgil Bălașa în cariera sportivă
  3. Ce jucători de top au fost formați de Virgil Bălașa
  4. A murit Virgil Bălașa. Ce a transmis fiica lui Virgil Bălașa

A murit Virgil Bălașa. Rugby-ul românesc a pierdut o personalitate importantă duminică, 4 ianuarie 2026. Virgil Bălașa, fost jucător și antrenor cu o carieră impresionantă, s-a stins la vârsta de 72 de ani, după o perioadă îndelungată în care s-a luptat cu probleme de sănătate. Anunțul oficial a fost făcut de Federația Română de Rugby, care a postat un mesaj de doliu pe pagina sa de Facebook.

A murit Virgil Bălașa. Unde și când pot cei apropiați să-și ia rămas bun

Pentru cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu, trupul lui Virgil Bălașa a fost depus la capela Bisericii Sfinții Martiri Brâncoveni din Chitila. Ceremonia de înmormântare este programată pentru 6 ianuarie, la Cimitirul Parohial „Chitila 1”, potrivit Cancan.

Care sunt realizările lui Virgil Bălașa în cariera sportivă

Virgil Bălașa a fost un pilon al clubului CS Rapid, unde a activat atât pe teren ca jucător, cât și în postura de antrenor. El a contribuit decisiv la formarea unor generații de juniori în cadrul echipelor CSȘ Locomotiva București, CN Aurel Vlaicu, RC Zimbrii și CSȘ Triumf, obținând rezultate remarcabile la nivel internațional. În ochii multora, Bălașa a transformat un sport dur, precum rugby-ul, într-o adevărată pasiune și poveste de succes.

Ce jucători de top au fost formați de Virgil Bălașa

Mulți dintre cei pe care i-a pregătit au devenit, ulterior, nume de referință în rugby-ul românesc și internațional, printre care Sorin Socol, Alexandru Manta și Gabriel Brezoianu.

„Anul începe cu o veste tristă în rugby-ul românesc: astăzi s-a stins din viață, după o lungă suferință, fostul jucător și antrenor Virgil Bălașa. Numele său, ca sportiv, este legat de clubul CS Rapid, unde, peste ani, la finalul carierei de jucător și-a început și activitatea de antrenor. Multiplu campion național de juniori, cu rezultate remarcabile în competițiile internaționale de juniori alături de echipele CSS Locomotiva București, CN Aurel Vlaicu, RC Zimbrii și CSS Triumf, acesta a format generații întregi de jucători, mulți dintre aceștia devenind repere ale echipei naționale a României, printre care Sorin Socol, Alexandru Manta și Gabriel Brezoianu.”, se arată în comunicatul Federației Române de Rugby.

A murit Virgil Bălașa. Ce a transmis fiica lui Virgil Bălașa

Roxana, fiica antrenorului, a împărtășit un mesaj emoționant pe rețelele sociale:

„Astăzi, 04 ianuarie 2026, s-a stins tata (Virgil Bălașa)… după o lungă suferință pe care a dus-o discret, așa cum a trăit toată viața. A fost un tată minunat, nu doar pentru copiii lui, ci și pentru cei pe care i-a format ca profesor și antrenor de rugby.

Pentru cei care vor să își ia rămas bun de la tata, trupul neînsuflețit este depus la capela bisericii Sfinții Martiri Brâncoveni din Chitila. Slujba de pomenire va avea loc în data de 6 ianuarie 2026, orele 12:00, la aceeași biserică, iar înhumarea în aceeași zi la Cimitirul Parohial „Chitila I”. Mi-e dor de tine, tată”.

