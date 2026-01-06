Cristina Cioran traversează o perioadă sensibilă, căci se vede nevoită să le ascundă celor doi copii ai ei unde este tatăl lor, Alex Dobrescu. Bărbatul a fost condamnat la închisoare, fiind acuzat într-un dosar de trafic de droguri.

Cristina Cioran, întrebată de copii despre tatăl lor

Familia Cristinei Cioran traversează o perioadă sensibilă, după ce tatăl copiilor, Alex Dobrescu, a fost închis pentru implicarea într-un dosar de trafic de droguri.

Cei doi foști parteneri au împreună doi copii, pe Ema și pe Max. Mezinul a apucat să petreacă foarte puțin timp cu tatăl său, dat fiind faptul că atunci când s-a născut, Cristina Cioran avea un ordin de protecție împotriva lui Alex Dobrescu, iar ulterior, bărbatul a fost arestat.

Vedeta încearcă să își protejeze copiii și totodată, imaginea tatălui lor, astfel că a decis să nu le dezvăluie adevărul despre problemele lui cu legea. Alex Dobrescu a fost absent o bună perioadă din viața celor mici, atât din cauza divergențelor dintre el și Cristina Cioran, cât și din cauza problemelor sale cu legea. Iar dacă este încă prea mic pentru a-și pune întrebări despre absența tatălui, Ema manifestă o curiozitate tot mai mare în ceea ce îl privește pe tatăl ei.

„Ema nu știe unde este tatăl ei acum. Deși mă întreabă zilnic: «Când vine acasă, dar o să mai vină, da?». Poate să zică oricine orice de acasă, oamenii să comenteze și să mă supracomenteze, ei nu trăiesc în casa mea, ei nu trăiesc cu copilul meu și nu o să înțeleagă niciodată ce simte copilul meu”, a povestit Cristina Cioran în .

Mai există loc de împăcare între cei doi foști parteneri

Cristina Cioran își dorește ca Alex Dobrescu să fie prezent în viața copiilor lor, chiar dacă consideră că nu mai există șanse ca ei doi să formeze vreodată un cuplu. Vedeta recunoaște că este nostalgică după perioada în care formau un cuplu fericit.

„Mie mi-e dor de noi doi cum eram, când ne iubeam! Nu, pentru că rănile dor. Se vindecă, dar rămân cicatrici”, a mai spus Cristina Cioran.