B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cristina Cioran a decis să le ascundă copiilor faptul că Alex Dobrescu e la închisoare: „Mă întreabă zilnic când vine acasă”

Cristina Cioran a decis să le ascundă copiilor faptul că Alex Dobrescu e la închisoare: „Mă întreabă zilnic când vine acasă”

B1.ro
06 ian. 2026, 23:08
Cristina Cioran a decis să le ascundă copiilor faptul că Alex Dobrescu e la închisoare: „Mă întreabă zilnic când vine acasă”
Cristina Cioran. Sursa Foto: Captură Video - Kanal D2 / YouTube
Cuprins
  1. Cristina Cioran, întrebată de copii despre tatăl lor
  2. Mai există loc de împăcare între cei doi foști parteneri

Cristina Cioran traversează o perioadă sensibilă, căci se vede nevoită să le ascundă celor doi copii ai ei unde este tatăl lor, Alex Dobrescu. Bărbatul a fost condamnat la închisoare, fiind acuzat într-un dosar de trafic de droguri.

Cristina Cioran, întrebată de copii despre tatăl lor

Familia Cristinei Cioran traversează o perioadă sensibilă, după ce tatăl copiilor, Alex Dobrescu, a fost închis pentru implicarea într-un dosar de trafic de droguri.

Cei doi foști parteneri au împreună doi copii, pe Ema și pe Max. Mezinul a apucat să petreacă foarte puțin timp cu tatăl său, dat fiind faptul că atunci când s-a născut, Cristina Cioran avea un ordin de protecție împotriva lui Alex Dobrescu, iar ulterior, bărbatul a fost arestat.

Vedeta încearcă să își protejeze copiii și totodată, imaginea tatălui lor, astfel că a decis să nu le dezvăluie adevărul despre problemele lui cu legea. Alex Dobrescu a fost absent o bună perioadă din viața celor mici, atât din cauza divergențelor dintre el și Cristina Cioran, cât și din cauza problemelor sale cu legea. Iar dacă Max este încă prea mic pentru a-și pune întrebări despre absența tatălui, Ema manifestă o curiozitate tot mai mare în ceea ce îl privește pe tatăl ei.

„Ema nu știe unde este tatăl ei acum. Deși mă întreabă zilnic: «Când vine acasă, dar o să mai vină, da?». Poate să zică oricine orice de acasă, oamenii să comenteze și să mă supracomenteze, ei nu trăiesc în casa mea, ei nu trăiesc cu copilul meu și nu o să înțeleagă niciodată ce simte copilul meu”, a povestit Cristina Cioran în podcastul moderat de Jorge.

Mai există loc de împăcare între cei doi foști parteneri

Cristina Cioran își dorește ca Alex Dobrescu să fie prezent în viața copiilor lor, chiar dacă consideră că nu mai există șanse ca ei doi să formeze vreodată un cuplu. Vedeta recunoaște că este nostalgică după perioada în care formau un cuplu fericit.

„Mie mi-e dor de noi doi cum eram, când ne iubeam! Nu, pentru că rănile dor. Se vindecă, dar rămân cicatrici”, a mai spus Cristina Cioran.

Tags:
Citește și...
Georgiana Lobonț, ținta comentariilor de hate după ce a pozat în costum de baie. „Iartă-mă că întreb. Ești vie?”
Monden
Georgiana Lobonț, ținta comentariilor de hate după ce a pozat în costum de baie. „Iartă-mă că întreb. Ești vie?”
Cum a petrecut Irinel Columbeanu sărbătorile, după ce viața lui s-a schimbat radical: „Stă la căldurică și citește Biblia”
Monden
Cum a petrecut Irinel Columbeanu sărbătorile, după ce viața lui s-a schimbat radical: „Stă la căldurică și citește Biblia”
Doina Teodoru pare că l-a dat uitării pe Cătălin Scărlătescu. Cu cine a plecat actrița în vacanță
Monden
Doina Teodoru pare că l-a dat uitării pe Cătălin Scărlătescu. Cu cine a plecat actrița în vacanță
Adela Popescu l-a dat de gol pe Radu Vâlcan! De ce se teme celebrul prezentator TV: „Face pe el de frică”
Monden
Adela Popescu l-a dat de gol pe Radu Vâlcan! De ce se teme celebrul prezentator TV: „Face pe el de frică”
Tradiții respectate de artiști de Bobotează. Ce obiceiuri păstrează Gheorghe Turda, Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu
Monden
Tradiții respectate de artiști de Bobotează. Ce obiceiuri păstrează Gheorghe Turda, Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu
Secretul siluetei perfecte la 41 de ani. Claudia Pavel se menține în formă cu yoga și alimentație vegană
Monden
Secretul siluetei perfecte la 41 de ani. Claudia Pavel se menține în formă cu yoga și alimentație vegană
Cătălin Scărlătescu și-a asumat noua relație și a publicat prima fotografie cu actuala iubită, în vacanța lor din Mexic. Cine e tânăra (FOTO)
Monden
Cătălin Scărlătescu și-a asumat noua relație și a publicat prima fotografie cu actuala iubită, în vacanța lor din Mexic. Cine e tânăra (FOTO)
Cum îi merg afacerile lui Cătălin Botezatu: „Taxele ne vor ucide!”
Monden
Cum îi merg afacerile lui Cătălin Botezatu: „Taxele ne vor ucide!”
Elena Vîșcu și-a găsit liniștea după divorțul de CRBL: „L-am iertat și privesc înainte cu optimism”
Monden
Elena Vîșcu și-a găsit liniștea după divorțul de CRBL: „L-am iertat și privesc înainte cu optimism”
Fost șef ANAF, pe urmele Cristelei Georgescu și ale Ancăi Alexandrescu. Imagini inedite cu Lucian Heiuș (VIDEO)
Monden
Fost șef ANAF, pe urmele Cristelei Georgescu și ale Ancăi Alexandrescu. Imagini inedite cu Lucian Heiuș (VIDEO)
Ultima oră
00:08 - Cum vede Nicușor Dan majorarea taxelor: „Mi-ar fi plăcut să nu crească… chiar să scadă”
23:58 - Ciorba de usturoi, aliatul sistemului imunitar în sezonul rece. Află cum se prepară
23:54 - Mesaje de Sfântul Ioan 2026. Ce urări să trimiți ca să le faci ziua mai frumoasă sărbătoriților
23:35 - Femeie din Gorj, bătută crunt de soț. Motivul halucinant care a dus la izbucnirea conflictului violent
23:22 - Referendumul pe Justiție va fi stabilit în următoarele zile. Nicușor Dan consideră că subiectul suspendării neserios
23:09 - Reducerile de iarnă atrag românii la cumpărături. Sfaturile simple care te salvează de cheltuieli inutile
23:00 - Nicușor Dan, despre situația tensionată din justiție. Ce spune despre procesele din 16 ianuarie
22:35 - Cum comentează Nicușor Dan amenințările lui Trump la adresa Groenlandei: „Nu vorbim de o intenţie oficială a administraţiei americane”
22:24 - Brânzeturile cumpărate din supermarket care îți pot afecta sănătatea. De ce nu sunt atât de sigure pe cât crezi
22:22 - Georgiana Lobonț, ținta comentariilor de hate după ce a pozat în costum de baie. „Iartă-mă că întreb. Ești vie?”