Acasa » Eveniment » Moartea unui tânăr pacient scoate oamenii în stradă. Protest spontan la Spitalul Județean din Buzău

Moartea unui tânăr pacient scoate oamenii în stradă. Protest spontan la Spitalul Județean din Buzău

Adrian Teampău
06 ian. 2026, 21:18
Protest spontan la Spitalul Județan din Buzău Sursa foto: reporterbuzoian.ro
Cuprins
  1. Protest spontan la Spitalul Județean din Buzău
  2. Un expert criminalist va participa la necropsie
  3. Cum s-a ajuns la acest protest spontan

Protest spontan la Spitalul Județean din Buzău, în contextul morții unui tânăr pacient. Acesta era internat în secția de ortopedie a unității medicale, cu o fractură închisă de femur.

Protest spontan la Spitalul Județean din Buzău

Spitalele românești se confruntă cu probleme uriașe. Sumele tot mai mari scoase din buzunarele românilor, de Ministerul Sănătății, sub pretextul îmbunătățirii serviciilor medicale nu par să ajute. Banii par că ajung în cu totul alte destinații decât în tratamente sau investigații medicale pentru pacienți. Iar în vreme ce oamenii mor, ministrul Alexandru Rogobete face agentul constatator și identifică probleme care n-ar fi trebuit să existe.

Un astfel de caz, a scos oamenii revoltați în stradă. Un protest spontan a avut loc la spitalul județean Buzău, după ce un bărbat de 25 de ani a murit la secţia de ortopedie. Tânărul a fost internat cu o fractură închisă de femur, afecțiune ce nu trebuia să ridice probleme.

„În data de 06.01.2026 am fost sesizați asupra faptului că în curtea Spitalului Județean de Urgență Buzău, la Unitatea de Primiri Urgențe, are loc un protest spontan al aparținătorilor și apropiaților unui tânăr care a decedat. La fața locului s-a acționat cu efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău, Inspectoratului de Poliție Județean Buzău și Direcției Poliția Locală Buzău pentru detensionarea situației și revenirea la starea de normalitate în incinta unității spitalicești. Subliniem faptul că s-a acționat prin dialog, nefiind folosită forța, persoanele fiind consiliate ca pe viitor să urmeze calea legală pentru organizarea unor adunări publice”, a transmis Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzău

Pacientul trebuia să fie operat în cursul zilei de luni, 5 ianuarie. Personalul medical susţine că starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc, survenind decesul. Este o explicație clișeu pe care o oferă toți responsabilii medicali atunci când pacienții mor în spitale fără motiv.

Un expert criminalist va participa la necropsie

Cazul morții tânărului a ajuns și în atenția poliției din Buzău care a deschis o anchetă. Cauzele morţii vor fi stabilite în urma necropsiei, programată în cursul zilei de miercuri, 7 ianuarie. În contextul acestui protest spontan, pentru a evita escaladarea tensiunilor, un expert criminalist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău va asista la procedură. Anunțul a fost făcut chiar de managerul spitalului, Sorin Pătraşcu.

„Am solicitat, în mod expres, ca la necropsie, pentru transparenţă, să fie prezent şi un expert criminalist din cadrul IPJ-ului. Ne-a fost acceptată această solicitare, astfel încât tot ceea ce înseamnă partea aceasta de transparenţă în ceea ce s-a întâmplat, ca şi act medical, sau nu s-a întâmplat, să fie adus la cunoştinţa familiei prin raportul necropsiei”, a spus managerul SJU Buzău.

Mai mult, acesta a precizat că la autopsie va putea fi prezent și un expert din partea aparținătorilor. Acest aspect urmează să fie stabilit de familie.

Cum s-a ajuns la acest protest spontan

Purtătoarea de cuvânt a Spitalului Județean de Urgență Buzău, Adriana Bunilă, a declarat că tânărul a fost victima unui accident rutier care a avut loc pe 2 ianuarie. Pacientul a fost adus la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) cu o fractură închisă de femur. După ce a fost evaluat, acesta a fost internat pe secţia de ortopedie a Spitalului Judeţean. Tânărul urma să fie supus unei intervenţii chirurgicale și să beneficieze de imobilizare în aparat gipsat.

Potrivit purtătoarei de cuvânt, starea de sănătate a tânărului s-a deteriorat brusc, din motive necunoscute. El a fost transferat la secția de terapie intensivă unde a murit.

„În cursul zilei de 5 ianuarie 2026, pacientul trebuia să fie supus unei intervenţii chirurgicale, însă starea de sănătate s-a deteriorat brusc, motiv pentru care pacientul a fost transferat în secţia de terapie intensivă, unde, din păcate, a survenit decesul. În prezent se aşteaptă rezultatele necropsiei pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului”, a declarat purtătoarea de cuvânt a SJU Buzău.

Ea a mai spus că astfel de cazuri „s-au tratat şi se tratează” în cadrul spitalului. Iar fractura închisă de femur nu reprezintă „o urgenţă medicală imediată”.

