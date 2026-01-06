Pentru tot mai mulți români, drumul spre nu mai este un pas firesc. În locul unei tranziții liniștite spre un nou capitol al vieții, apar probleme care pot schimba radical situația financiară.

Mii de persoane aflate în pragul pensionării descoperă că anumite perioade de muncă nu sunt luate în calcul la stabilirea vechimii. Cei mai afectați sunt cei care au lucrat în fabrici privatizate sau desființate. O altă categorie vulnerabilă este reprezentată de angajații firmelor care nu au achitat contribuțiile sociale. În multe cazuri, arhivele firmelor au dispărut, documentele lipsesc, iar dovada muncii devine aproape imposibil de obținut.

Ce soluții există pentru recuperarea vechimii la pensie

Pentru mulți oameni anii de muncă pierduți din evidențe nu sunt neapărat definitiv irecuperabili. Chiar și în cazurile în care nu a fost validată inițial, situația nu este definitiv pierdută. Legislația actuală pune la dispoziție mecanisme clare prin care aceste perioade pot fi recunoscute și valorificate la pensie.

Baza legală este asigurată de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, completată de normele de aplicare. Acest cadru legislativ introduce un sistem unitar de calcul al stagiului de cotizare, exprimat în zile calendaristice. Totodată, stabilește clar ce tipuri de perioade și ce documente pot fi luate în considerare. Regulile sunt mai precise, iar interpretările neclare din trecut sunt, în mare parte, eliminate. Un element esențial este existența unor dovezi oficiale care să ateste desfășurarea activității.

Vechimea poate fi recunoscută doar dacă pot fi demonstrate raporturile de muncă și existența contribuțiilor sociale. Munca fără forme legale sau perioadele în care nu s-au achitat contribuții nu intră automat în calculul pensiei și necesită proceduri suplimentare sau nu pot fi valorificate deloc, notează cancan.ro.

Ce trebuie făcut pentru ca anii de muncă să fie luați în calcul

Primul pas concret este identificarea documentelor care pot dovedi activitatea profesională. Chiar și în situațiile în care angajatorul nu mai există, există soluții legale. Printre acestea se numără carnetul de muncă în original. De asemenea, pot fi folosite adeverințele sau extrasele de venit eliberate de ANAF, precum și documentele păstrate în arhivele fostelor societăți sau în Arhivele Naționale, acolo unde acestea au fost predate oficial.

Ulterior, toate aceste acte trebuie depuse la . Instituția are obligația legală să analizeze documentele depuse. Mai mult, trebuie să recunoască perioadele de muncă dovedite, inclusiv în cazurile în care angajatorul nu a virat contribuțiile la timp. Atunci când există dovezi clare privind existența unui contract de muncă, anii respectivi pot fi luați în calcul la stabilirea pensiei.

Ce se întâmplă când contribuțiile au fost reținute, dar nu au fost plătite

Există situații în care angajatorul a reținut contribuțiile din salariu, dar nu le-a virat către stat, iar în aceste cazuri procedura de recuperare a vechimii devine mai complicată. Persoanele afectate au totuși opțiuni legale la dispoziție. Una dintre ele este solicitarea către ANAF a unor adeverințe fiscale care să confirme veniturile brute realizate în perioada respectivă, documente esențiale pentru dovedirea activității.

În paralel, pot fi sesizate Inspectoratul Teritorial de Muncă sau ANAF cu privire la neplata contribuțiilor. Astfel de demersuri pot duce la recuperarea sumelor restante și la introducerea acestora în evidențele oficiale, ceea ce permite ulterior luarea lor în calcul la stabilirea pensiei.

Atunci când documentele lipsesc sau nu pot fi obținute pe cale administrativă, rămâne varianta acționării în instanță a Casei Naționale de Pensii Publice sau a succesorilor legali ai angajatorului. Este însă o procedură dificilă, deoarece instanțele solicită probe clare, verificabile și coerente, iar lipsa actelor poate îngreuna considerabil procesul.

Specialiștii atrag atenția asupra importanței prevenției. Verificarea periodică a stagiului de cotizare pe platforma CNPP, păstrarea tuturor documentelor de muncă și solicitarea de adeverințe ori de câte ori apar neclarități salariale pot preveni problemele majore apărute la pensionare.