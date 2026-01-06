B1 Inregistrari!
Fabrică ilegală de droguri descoperită la Cluj. 14 persoane au fost trimise în judecată. Gruparea a produs tone de substanțe interzise

Adrian Teampău
06 ian. 2026, 21:45
sursa foto: DIICOT
Cuprins
  1. Dosar de trafic de droguri ajuns în instanță
  2. Ce acuzații au formulat procurorii

Un dosar de trafic de droguri a ajuns, spre judecată la Tribunalul Cluj, fiind inculpate 14 persoane. Gruparea infracțională a pus pe picioare un sistem de producție de substanțe interzise care a funcționat în perioada ianuarie 2023 – mai 2024.

Dosar de trafic de droguri ajuns în instanță

Un număr de 14 persoane au fost puse sub acuzare de autoritățile clujene într-un dosar de trafic de droguri. Între acestea, un tânăr, acuzat că ar fi aderat la un grup infracțional organizat care a preluat rolul de „chimist” al rețelei. Procurorii susțin că inculpatul, fără pregătire profesională în domeniu, ar fi fabricat și manipulat substanțe dopante cu grad de mare risc.

Acesta a produs precursori de droguri și produse psihoactive (sibutramină), într-o fabrică clandestină amplasată într-un sat din Cluj. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi produs și ambalat aproape 20.000 de colete cu substanțe dopante. Acestea au fost distribuite diverșilor clienți prin firme de curierat și societăți comerciale implicate în rețea.

Procurorii au descoperit peste 2,5 tone de substanțe dopante și sute de mii de fiole, comprimate și flacoane. Peste 200 de colete au fost expediate în mai multe țări, în scopul vânzării internaționale. În timpul perchezițiilor efectuate în mai 2024, au fost identificate la domiciliul mamei inculpatului aproximativ 38.000 de euro și 25.000 de lei. De asemenea, la domiciliul inculpatului ar fi fost identificată suma de aproximativ 350.000 de euro

În acest context, tânărul a fost acuzat că ar fi produs și distribuit sibutramină, un produs psihoactiv, fără autorizație, pentru comercializare.

Ce acuzații au formulat procurorii

Rechizitoriul întocmit în acest dosar de trafic de droguri descrie o activitate de o amploare deosebită. Potrivit anchetatorilor, gruparea avea o structură complexă desfășurându-și activitatea la nivel industrial. Au fost fabricate substanțe dopante, dar și substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive.  Achetatorii susțin că membrii grupării erau remunerați cu suma importante în numerar.

Raportat la rolul atribuit inculpatului, de „chimist”, instanța a constatat că acesta a fost o piesă esențială în mecanismul infracțional. Având în vedere importanța activității sale în desfășurarea infracțiunilor acesta este suspectat că ar fi încasat sume consistente de bani.

Dosarul este deosebit de complex și implică 14 inculpați și 90 de volume de probatoriu. Majoritatea inculpaților, inclusiv tânărul acuzat de rolul de „chimist”, au optat pentru procedura simplificată a recunoașterii învinuirii.

