Nicușor Dan a comentat, marți seara, în marja reuniunii Coaliției de Voință, de la Paris, despre declarațiile făcute de Donald Trump și anturajul său pe tema anexării Groenlandei.

Nicușor Dan, despre declarațiile lui Trump

a răspuns unei întrebări venite din partea unui jurnalist pe acest subiect. Nicușor Dan a precizat că, în cazul Groenlandei nu se poate vorbi despre o intenție oficială de anexare a administraţiei americane. El a susținut o conferință de presă la Paris, după ce a participat la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă” (Coalition of the Willing), reuniţi la Palatul Elysee.

În acest context, președintele a subliniat că Groenlanda este un , care este parte din Coroana daneză.

„În ce privește Groenlanda, nu vorbim de o intenție oficială a SUA, am avut niște declarații. Situația e cu totul diferită, e vorba de un teritoriu autonom, parte din coroana daneză, teritoriu NATO, deci nu se pune problema”, a declarat şeful statului.

Donald Trump a pus ochii pe Groenlanda

Nicușor Dan a făcut referire la declarațiile lui Donald Trump din ultima perioadă. a reiterat, recent, că dorește să anexeze Groenlanda la Statele Unite. Insula, cea mai mare din lume, este teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei. În replică, premierul danez Mette Frederiksen a îndemnat Statele Unite să „înceteze ameninţările” de a anexa teritoriul.

„Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securităţii naţionale, iar Danemarca nu va putea să se ocupe de ea. Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni… haideţi să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile”, le-a transmis Trump jurnaliștilor de la bordul Air Force One duminică seara, potrivit AFP.

Marţi, guvernele Spaniei, Franţei, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei şi Danemarcei au susținut o declrație în care au apărat suveranitatea Groenlandei împotriva pretenţiilor SUA. Documentul arată că securitatea arctică este o prioritate pentru Europa şi este critică pentru securitatea internaţională şi transatlantică, informează şi EFE.

„Groenlanda aparţine poporului său. Doar Danemarca şi Groenlanda pot decide asupra chestiunilor care privesc relaţiile dintre ele. Acestea sunt principii universale şi noi nu vom înceta să le apărăm”, se menţionează în declaraţie, citată de Reuters.