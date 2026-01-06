Referendumul pe Justiție, propus de președintele Nicușor Dan, va fi stabilit în următoarele zile. Șeful statului a declarat că se lucrează la ultimele detalii înainte de a fi lansat.

Nicușor Dan, despre referendumul pe Justiție

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi seara, că în zilele următoare vor fi stabilite detaliile despre magistraților privind CSM. El a declarat că referendumul pe Justiție se va face, așa cum a anunțat, cel mai probabil în ianuarie. Totodată, șeful statului a precizat că urmează să mai discute despre problemele sistemului judiciar cu încă 30 de . Aceștia și-au exprimat intenția de a avea o discuție la Cotroceni.

„Acel referendum, consultare de care vorbeaţi, am zis că îl facem, îl facem. Aşa. Şi o să stabilim detaliile chiar zilele astea de început de an şi probabil că în cursul unui ianuarie îl facem”, a menţionat preşedintele.

De asemenea, întrebat dacă intenționează să participe la o ședință a CSM, şeful statului a confirmat. El a spus că va merg la o astfel de întrunire, dar după ce va mai primi o serie de informații.

„O să vedeţi, cred că o să mergem împreună la o şedinţă CSM, dar încă aştept nişte date pentru a o face”, a declarat Nicușor Dan.

Ce spune despre o eventuală suspendare

În contextul discuțiilor despre referendumul pe Justiție, a abordat și subiectul unei eventuale suspendări. Acest scenariu este vehiculat de parlamentarii suveraniști. În opinia sa, este o discuție neserioasă care nu este motivată de nici una din acțiunile sale.

„Mi se pare total neserios. Putem să avem dezbateri pe multe lucruri, dar suspendarea mi se pare total neseriosă”, a declarat preşedintele, referindu-se la demersul suveraniștilor.

Nicușor Dan a precizat că trebuie să se facă diferența între declaraţie politică şi acţiune politică. El crede că referendumul pe care l-a propus nu încalcă Constituţia. Drept urmare, din punctul său de vedere nu sunt motive de suspendare pentru că a inițiat o asemenea consultare.

„Nu cred că se încalcă în niciun fel (Constituţia României – n.r.). În momentul în care o mie de oameni din sistemul de judecată spun că este afectată chiar independenţa magistratului, preşedintele întreabă «E aşa sau nu e aşа?» Nu cred că se încalcă niciun fel de Constituţia. Mi se pare total neserios subiectul”, a precizat Nicuşor Dan.

Referendumul pe Justiție propus de președinte

În 21 decembrie, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va iniţia o consultare în rândul corpului magistraţilor. El declara că referendumul pe Justiție va conține o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. Dacă răspunsul celor consultați va fi negativ, că CSM nu reprezintă interesul public, președintele spunea că membrii acestei instituții trebuie să plece.

Pe 22 decembrie, preşedintele s-a întâlnit la cu 51 de magistraţi, în trei runde de discuţii. Prima rundă, cu 11 magistraţi a fost transmisă online de Administraţia Prezidenţială. Celelalte discuții, cu câte 20 de judecători şi procurori, au avut loc cu uşile închise, deoarece magistraţii au dorit confidenţialitate.