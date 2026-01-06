B1 Inregistrari!
Gadgeturile care revoluționează munca casnică. Cum te poate ajuta un frigider la cumpărăturile săptămânale

Gadgeturile care revoluționează munca casnică. Cum te poate ajuta un frigider la cumpărăturile săptămânale

B1.ro
06 ian. 2026, 21:12
Gadgeturile care revoluționează munca casnică. Cum te poate ajuta un frigider la cumpărăturile săptămânale
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. Care sunt principalele atracții ale târgului de tehnologie
  2. Elestrocasnicele inteligente revoluționează munca casnică

CES 2026 transformă din nou Las Vegas în capitala mondială a tehnologiei. Cele mai mari companii de specialitate își prezintă noile inovații, de la roboți casnici și telefoane pliabile, până la electrocasnice inteligente. Evenimentul arată clar direcția în care se îndreaptă tehnologia de consum în următorii ani.

Care sunt principalele atracții ale târgului de tehnologie

Roboții ocupă un loc central la ediția din acest an a CES. Producătorii mizează pe dispozitive capabile să interacționeze natural cu oamenii, să-i ajute la treburi în gospodărie sau să fie parteneri de joacă.

Evoluția tehnologică permite roboților să fie mai mult decât simple mașini. Unii au o personalitate proprie, care se dezvoltă în timp. Pot deveni companioni constanți, fără nevoile unui animal real. Tot ce necesită este încărcarea bateriei.

„Roboții din trecut sunt bazați pe reguli. Deci când oamenii interacționează cu ei trei zile, se plictisesc. Cu noile tehnologii roboții pot fi ca un animal de companie”, a explicat Roy Xue, Ludens AI, potrivit Știrile ProTV.

Elestrocasnicele inteligente revoluționează munca casnică

Tehnologia ecranelor plate continuă să evolueze rapid. Chiar dacă piața pare deja saturată, industria găsește constant noi căi de a inova și fascina potențialii clienți, dincolo de rezoluție sau luminozitate.

„E fascinant să vezi că această tehnologie a ecranelor plate are deja peste 10-15 ani și totuși reușim să vedem inovații fundamentale chiar în structura ecranului. Deși ne-am obișnuit cu ele acasă, ritmul inovației rămâne la fel de rapid”, a declarat Steven Dickens, cercetător de piață.

Electrocasnicele inteligente devin tot mai prezente în viața de zi cu zi. Frigiderele moderne pot recunoaște alimentele din interior și pot crea singure liste de cumpărături. De asemenea, sunt capabile să analizeze și rețină obiceiurile de consum ale oamenilor, astfel încât să îi ajute cu sugestii de cumpărături.

Procesul de gătit este și el asistat de tehnologie. Plitele inteligente se asigură că fiecare preparat este gătit la temperatura optimă, iar bucătarilor nu le rămâne decât să supravegheze procesul, cu ajutorul unei aplicații.

