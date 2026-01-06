O femeie de 61 de ani, din comuna Negomir, județul Gorj, a trăit clipe de coșmar, fiind agresată de soțul ei. Victima a reclamat la poliție incidentul violent, iar bărbatul s-a ales cu un dosar penal pentru violență în familie.

De la ce ar fi pornit neînțelegerile dintre femeie și soțul ei

Incidentul violent ar fi fost provocat de neînțelegerile legate de banii obținuți de femeie din munca prestată în . Victima nu s-a lăsat pradă obiceiurile violente ale partenerului ei și l-a reclamat la poliție.

Incidentul s-a petrecut pe 4 ianuarie, în jurul orei 19.00, la domiciului celor doi parteneri.

„La data de 4 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Rovinari au fost sesizați prin plângere de o femeie, de 61 de ani, din comuna Negomir, sat Paltinu, cu privire la faptul că soțul său ar fi lovit-o.

„Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că în ziua de 4 ianuarie a.c., în jurul orei 19:00, femeia, în timp ce se afla la domiciliu, ar fi avut un conflict spontan cu soțul său, în vârstă de 66 de ani, pe fondul unor neînțelegeri privind suma de bani pe care aceasta a câștigat-o din munca prestată în Italia.

În urma conflictului, bărbatul și-ar fi lovit soția cu pumnul în zona capului, ar fi tras-o de păr și lovit-o cu piciorul în zona înferioară a corpului”, potrivit .

Femeia a refuzat monitorizarea electronică a agresorului

După evaluarea situației, polițiștii au stabilit că bărbatul reprezintă un pericol pentru soția sa, motiv pentru care s-a decis aplicarea unei măsuri de protecție provizorie. Femeia a fost informată și despre opțiunea monitorizării electronice a bărbatului, dar a refuzat. De asemenea, victima nu a solicitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale.

„În continuare, a fost completat formularul de evaluare a riscului, din care rezultă că există risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile împotriva bărbatului. Totodată, femeii i-a fost adusă la cunoștință măsura de protecție privind monitorizarea electronică, dar aceasta s-a opus”, mai precizează reprezentanţii IPJ Gorj.

Pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs incidentul violent, polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările.