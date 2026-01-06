B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
06 ian. 2026, 23:09
Sursă Foto: freepik.com
Reducerile de iarnă transformă magazinele într-un adevărat magnet pentru cumpărători, iar ofertele par mai tentante ca oricând. De la articole vestimentare și încălțăminte, reducerile se resimt din plin în această perioadă. La prețuri mult mai mici pot fi găsite și electrocasnice, gadgeturi sau diverse tipuri de abonamente.

Entuziasmul cumpărăturilor nu ar trebui însă să ne facă să pierdem controlul asupra bugetului. Specialiștii atrag atenția că, înainte de a porni la shopping, este important să facem o curățenie generală. Atât garderoba, cât și casa ar trebui organizate pentru a ști exact ce ne este cu adevărat necesar.

De ce profită românii de reducerile din mall

Mallurile au fost din nou pline, semn clar că ziua liberă i-a scos pe români la cumpărături. Cu mic, cu mare, oamenii au profitat de promoții. Cei mai mulți au căutat oferte avantajoase, mai ales acolo unde etichetele roșii promit reduceri consistente.

Ținutele casual sunt printre cele mai vânate, fiind practice și ușor de integrat în garderobă. De exemplu, un pulover asortat cu o fustă din denim costa, în urmă cu două săptămâni, aproximativ 550 de lei. Acum, aceeași combinație poate fi cumpărată cu doar 214 lei. Nici rochiile de ocazie nu sunt ocolite, multe dintre ele având prețuri tăiate chiar și la jumătate.

„Cred că preţul real, sincer! De regulă, acum urmărim haine de sezon pentru anul următor! Doar ce ne face aşa cu ochiul, aia cumpărăm!”, a declarat o femeie, notează observatornews.ro.

Ce reduceri îi așteaptă pe clienți în această perioadă

Magazinele vin cu oferte generoase la produsele de sezon. Reducerile ajung chiar și la 50% pentru articole din colecțiile de toamnă-iarnă. Clienții au la dispoziție o gamă variată de haine, de la piese casual și sport, până la articole elegante, potrivite pentru ținute de seară. Cu o reducere de 30%, o bluză care avea inițial prețul de 350 de lei poate fi cumpărată acum cu doar 245 de lei, a explicat managerul unui magazin.

Reducerile nu se opresc însă la articolele vestimentare. După perioada aglomerată de Black Friday, promoțiile continuă și la electronice și electrocasnice. Discounturile sunt cuprinse între 10% și 40% și sunt disponibile atât în magazine, cât și online.

„Discounturile variază între 10, 20, 30, chiar 40% pentru anumite produse, toate campaniile le avem afişate atât în magazine cât şi în online. Clienţii încă achiziţionează cadouri, chiar dacă luna decembrie a trecut, dar şi produse pentru uz casnic – aparate frigorifice, maşini de spălat, televizoare, telefoane”, a mai spus directorul unui magazin de electronice.
