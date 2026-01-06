B1 Inregistrari!
Slujbă de Bobotează cu fast, la Constanța. Cum a fost adus ÎPS Teodosie în portul Tomis

06 ian. 2026, 16:34
Slujbă de Bobotează cu fast, la Constanța. Cum a fost adus ÎPS Teodosie în portul Tomis
Sursa foto: Inquam Photos / Lavinia Cioaca
  1. Cum a apărut Arhiepiscopul Teodosie la slujba de Bobotează
  2. Cu ce e specială Agheasma Mare

Biserica Ortodoxă prăznuiesc astăzi Boboteaza, ziua în care Iisus Hristos a fost botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul. Astăzi, reprezentanții bisericilor, dar și credincioșii sfințesc apele, casele și chiar și aerul. Tot în această zi, au loc și tradiții precum recuperarea crucii din apă. De departe, cel mai spectaculos eveniment are loc la Constanța, unde trei cruci de lemn se aruncă în apele reci ale mării. Așa cum era de așteptat, Arhiepiscopul Teodosie a făcut spectacol pe drumul său spre portul Tomis, unde a avut loc slujba de Sfinţire Mare a Apei, oficiată de Bobotează .

Cum a apărut Arhiepiscopul Teodosie la slujba de Bobotează

În fiecare an, de Bobotează, apa mării este sfințită. Slujba de Sfinţire Mare a Apei, ce are loc în portul Tomis, este oficială de deja cunoscutul Arhiepiscop al Tomisului, Teodosie. Tot el este cel care aruncă cele trei cruci de lemn în mare, cruci după care mai mulți curajoși sar să le recupereze. Cei care se avântă în apele reci ale mării și reușesc să aducă la mal una dintre cruci vor avea parte de sănătate și binecuvântare tot anul.

Însă, așa cum era de așteptat, slujba de Sfințire Mare a apei a avut loc cu mare fast. ÎPS Teodosie a parcus drumul de la Catedrala ‘Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel’ spre portul Tomis, într-o caleaşcă trasă de cai. De altfel, butoaiele cu apă sfințită au fost duse în port în care trase de măgăruşi şi de boi. Animalele au fost aduse tocmai din judeţul Buzău pentru a transporta butoaiele, în ziua de Bobotează. De altfel, de la procesiune nu a putut lipsi nici fanfara militară.

În total, au fost pregătite 150 de tone de Agheasmă Mare și 300.000 de sticle pentru credincioși.

Cu ce e specială Agheasma Mare

Credința ne spune că Agheasma Mare este specială prin puterea pe care o posedă. Totul se datorează unui ritual prin care, la sfințirea sa, este invocat Harul Duhului Sfânt. Agheasma mare se sfințește doar de 2 ori pe an, în Ajunul Crăciunului și de Bobotează.

Se spune că această apă nu se strică niciodată, iar pentru un an binecuvântat, credincioșii trebuie să o bea pe stomacul gol, timp de opt zile, începând cu cea de Bobotează, și să stropească gospodăriile şi locuinţele. După cele opt zile, apa sfințită se păstrează și mai poate fi consumată doar cu binecuvântarea preotului duhovnic, în situații excepționale.

