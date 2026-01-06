Starea de bine și sănătatea pe termen lung pornesc, înainte de toate, de la alegerile alimentare zilnice. Un regim corect, bogat în nutrienți și minerale esențiale, susține buna funcționare a organismului zi de zi. În acest context, pot fi un aliat important în alimentație, datorită aportului de calciu, proteine și vitamine.

Cu toate acestea, nu orice brânză este o alegere inspirată. Multe variante din supermarket ascund ingrediente mai puțin benefice, precum aditivi sau exces de sare. Tocmai de aceea, este important să știi că anumite brânzeturi nu ar trebui cumpărate din comerțul de masă.

De ce pot fi periculoase brânzeturile cumpărate din supermarket

Brânza este considerată un aliment esențial într-o , datorită aportului său nutritiv. Totuși, atunci când este aleasă greșit, poate deveni o sursă reală de probleme pentru sănătate. Pe mesele românilor se regăsesc frecvent telemeaua, brânza de burduf sau cașcavalul clasic. Cu toate acestea, nu toate variantele disponibile pe rafturile supermarketurilor sunt sigure pentru consum.

Specialiștii atrag atenția asupra modului de ambalare al brânzeturilor. În special ambalajele din plastic pot altera gustul și proprietățile naturale ale acestora. Tipuri precum brie sau burrata sunt extrem de sensibile și ar trebui consumate doar proaspete, altfel pot provoca disconfort digestiv sau reacții alergice.

Nici brânza feta nu este lipsită de riscuri atunci când nu provine din surse sigure, existând posibilitatea contaminării. În plus, brânza rasă din comerț este adesea evitată de experți, deoarece poate conține bacterii periculoase sau ingrediente menite să îi prelungească artificial durata de viață.