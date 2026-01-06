Starea de bine și sănătatea pe termen lung pornesc, înainte de toate, de la alegerile alimentare zilnice. Un regim corect, bogat în nutrienți și minerale esențiale, susține buna funcționare a organismului zi de zi. În acest context, brânzeturile pot fi un aliat important în alimentație, datorită aportului de calciu, proteine și vitamine.
Cu toate acestea, nu orice brânză este o alegere inspirată. Multe variante din supermarket ascund ingrediente mai puțin benefice, precum aditivi sau exces de sare. Tocmai de aceea, este important să știi că anumite brânzeturi nu ar trebui cumpărate din comerțul de masă.
De ce pot fi periculoase brânzeturile cumpărate din supermarket
Brânza este considerată un aliment esențial într-o alimentație echilibrată, datorită aportului său nutritiv. Totuși, atunci când este aleasă greșit, poate deveni o sursă reală de probleme pentru sănătate. Pe mesele românilor se regăsesc frecvent telemeaua, brânza de burduf sau cașcavalul clasic. Cu toate acestea, nu toate variantele disponibile pe rafturile supermarketurilor sunt sigure pentru consum.
Specialiștii atrag atenția asupra modului de ambalare al brânzeturilor. În special ambalajele din plastic pot altera gustul și proprietățile naturale ale acestora. Tipuri precum brie sau burrata sunt extrem de sensibile și ar trebui consumate doar proaspete, altfel pot provoca disconfort digestiv sau reacții alergice.
Nici brânza feta nu este lipsită de riscuri atunci când nu provine din surse sigure, existând posibilitatea contaminării. În plus, brânza rasă din comerț este adesea evitată de experți, deoarece poate conține bacterii periculoase sau ingrediente menite să îi prelungească artificial durata de viață.
Cum contribuie brânza de vaci la menținerea sănătății organismului
Brânza de vaci este un aliment cu o valoare nutrițională ridicată. Aceasta oferă organismului o combinație importantă de vitamine și minerale esențiale. În plus, conține proteine de calitate, calciu, sodiu, fosfor și zinc, alături de vitaminele A și B12, necesare pentru funcționarea corectă a organismului. Atunci când este obținută din laptele animalelor hrănite natural, brânza de vaci aduce un aport suplimentar de acizi grași omega-3 și vitamina K2, elemente esențiale pentru sănătatea inimii și a oaselor.
Chiar și o porție mică, de aproximativ 30 de grame, poate acoperi o parte semnificativă din necesarul zilnic de calciu și sodiu. Consumul regulat sprijină sănătatea sistemului muscular, susține activitatea creierului și a sistemului nervos și poate avea un impact pozitiv asupra stării psihice, contribuind la reducerea simptomelor de anxietate sau depresie.