B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » A plecat să trăiască în „cea mai sigură țară din lume”, dar s-a întors după 7 luni. Motivele care au făcut-o să renunțe

A plecat să trăiască în „cea mai sigură țară din lume”, dar s-a întors după 7 luni. Motivele care au făcut-o să renunțe

Selen Osmanoglu
12 mart. 2026, 14:58
A plecat să trăiască în „cea mai sigură țară din lume”, dar s-a întors după 7 luni. Motivele care au făcut-o să renunțe
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Lipsa luminii naturale i-a afectat somnul
  2. Șoc cultural și dificultăți de integrare
  3. Vremea extremă și avertizările meteo
  4. Costul ridicat al vieții

O creatoare de conținut a decis să părăsească țara considerată cea mai sigură din lume după doar șapte luni de locuit acolo. Deși inițial mutarea părea ideală, experiența de zi cu zi a determinat-o să se întoarcă acasă.

Lipsa luminii naturale i-a afectat somnul

Hannah Hamar, vlogger și medic veterinar, a părăsit Australia pentru a se muta în Islanda, țară care se află pe primul loc în Indicele Global al Păcii încă din 2008, potrivit The Mirror.

Totuși, ea a rezistat doar șapte luni acolo. Într-un vlog publicat pe canalul său de YouTube, tânăra de 27 de ani a explicat că lipsa luminii naturale a fost principalul motiv pentru care a decis să se întoarcă în Australia.

„Ca să fiu complet sinceră, cel mai important motiv pentru care am rezervat un zbor și am decis să mă întorc acasă a fost somnul. Nu dormeam suficient. Este greu să fii optimistă și pozitivă când nu dormi. Nici nu aveam prea mulți oameni în jur care să mă ajute să mențin un ritm”, a spus Hannah.

Șoc cultural și dificultăți de integrare

Pe lângă problemele legate de sănătate, tânăra a vorbit și despre diferențele culturale pe care le-a resimțit în Islanda.

„Oamenii nu salută. De asemenea, nu vorbesc islandeză, ceea ce face dificilă interacțiunea prietenoasă cu străinii. Nu sunt la fel de calzi precum cei din Australia”, a povestit ea.

Vremea extremă și avertizările meteo

Hannah a spus că a trebuit să fie foarte atentă și la condițiile meteorologice, care pot deveni periculoase în Islanda.

„Trebuie să fii foarte atent în Islanda pentru a fi în siguranță și să nu conduci când vremea nu permite. În șapte luni, am trecut prin mai multe avertizări de cod portocaliu și roșu. Cea mai terifiantă experiență din viața mea a fost una dintre călătorii”, a mărturisit ea.

Costul ridicat al vieții

Un alt factor important a fost costul foarte ridicat al vieții. Potrivit lui Hannah, prețul alimentelor poate fi de până la trei ori mai mare decât în Australia, iar ieșitul la restaurant este considerat un lux.

„N-am fost niciodată atât de recunoscătoare pentru că m-am întors în Australia și am putut cumpăra fructe și legume proaspete, este atât de accesibil și frumos”, a spus ea.

Tags:
Citește și...
Sigur nu știai asta! Culoarea ochilor ar putea dezvălui predispoziția către dependența de alcool
Eveniment
Sigur nu știai asta! Culoarea ochilor ar putea dezvălui predispoziția către dependența de alcool
Șoc în Timișoara! Descinderi la clanul Cîrpaci. Au forțat un bărbat să își doneze un rinichi (VIDEO)
Eveniment
Șoc în Timișoara! Descinderi la clanul Cîrpaci. Au forțat un bărbat să își doneze un rinichi (VIDEO)
Escrocheria care a lovit deja peste un milion de români. Avertismentul experților Bitdefender: „Există mai multe semnale de alarmă”
Eveniment
Escrocheria care a lovit deja peste un milion de români. Avertismentul experților Bitdefender: „Există mai multe semnale de alarmă”
Un manager a fost despăgubit cu aproape 12.000 de lire după ce a fost omis dintr-o postare de Ziua Internațională a Bărbaților
Eveniment
Un manager a fost despăgubit cu aproape 12.000 de lire după ce a fost omis dintr-o postare de Ziua Internațională a Bărbaților
Un italian a fost condamnat pentru a 13-a oară după ce s-a cazat în hoteluri de lux și a plecat fără să plătească
Eveniment
Un italian a fost condamnat pentru a 13-a oară după ce s-a cazat în hoteluri de lux și a plecat fără să plătească
Jonathan, țestoasa de 193 de ani care a devenit cel mai bătrân animal terestru din lume
Eveniment
Jonathan, țestoasa de 193 de ani care a devenit cel mai bătrân animal terestru din lume
Bolojan cere schimbarea schemei de sprijin pentru angajarea șomerilor, după descoperirea unor abuzuri
Eveniment
Bolojan cere schimbarea schemei de sprijin pentru angajarea șomerilor, după descoperirea unor abuzuri
Un stagiar a fost concediat după prima zi de muncă pentru că a refuzat să se întoarcă la birou seara târziu
Eveniment
Un stagiar a fost concediat după prima zi de muncă pentru că a refuzat să se întoarcă la birou seara târziu
Paradoxul locuințelor din România. Se construiește mai puțin, dar 2,5 milioane de case stau goale
Eveniment
Paradoxul locuințelor din România. Se construiește mai puțin, dar 2,5 milioane de case stau goale
În vădită cădere liberă în ochii românilor, Ilie Bolojan și-a scos mama pe scenă. Jocul de PR al premierului (VIDEO)
Eveniment
În vădită cădere liberă în ochii românilor, Ilie Bolojan și-a scos mama pe scenă. Jocul de PR al premierului (VIDEO)
Ultima oră
15:07 - Sigur nu știai asta! Culoarea ochilor ar putea dezvălui predispoziția către dependența de alcool
14:47 - Șoc în Timișoara! Descinderi la clanul Cîrpaci. Au forțat un bărbat să își doneze un rinichi (VIDEO)
14:36 - Escrocheria care a lovit deja peste un milion de români. Avertismentul experților Bitdefender: „Există mai multe semnale de alarmă”
14:26 - Un manager a fost despăgubit cu aproape 12.000 de lire după ce a fost omis dintr-o postare de Ziua Internațională a Bărbaților
13:45 - Ambarcațiune scufundată pe Canalul Sulina, după impactul cu un remorcher. Incidentul naval a aruncat doi oameni în apă
13:43 - Un italian a fost condamnat pentru a 13-a oară după ce s-a cazat în hoteluri de lux și a plecat fără să plătească
13:26 - Diana Șoșoacă a decis: România a intrat în război. A mai decis și altădată, dar acum suntem în război și cu Iranul și cu Rusia (VIDEO)
13:12 - Jonathan, țestoasa de 193 de ani care a devenit cel mai bătrân animal terestru din lume
13:07 - Dubaiul nu mai e la fel. Cât costă acum o noapte de cazare după scăderea masivă a prețurilor
12:54 - PSD cedează și nu prea în fața lui Ilie Bolojan. Războiul din coaliție se mută în Parlament