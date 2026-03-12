O creatoare de conținut a decis să părăsească țara considerată cea mai sigură din lume după doar șapte luni de locuit acolo. Deși inițial mutarea părea ideală, experiența de zi cu zi a determinat-o să se întoarcă acasă.

Lipsa luminii naturale i-a afectat somnul

Hannah Hamar, vlogger și medic veterinar, a părăsit Australia pentru a se muta în , țară care se află pe primul loc în Indicele Global al Păcii încă din 2008, potrivit The Mirror.

Totuși, ea a rezistat doar șapte luni acolo. Într-un vlog publicat pe canalul său de YouTube, tânăra de 27 de ani a explicat că lipsa luminii naturale a fost principalul motiv pentru care a decis să se întoarcă în Australia.

„Ca să fiu complet sinceră, cel mai important motiv pentru care am rezervat un zbor și am decis să mă întorc acasă a fost somnul. Nu dormeam suficient. Este greu să fii optimistă și pozitivă când nu dormi. Nici nu aveam prea mulți oameni în jur care să mă ajute să mențin un ritm”, a spus Hannah.

Șoc cultural și dificultăți de integrare

Pe lângă problemele legate de sănătate, tânăra a vorbit și despre diferențele culturale pe care le-a resimțit în Islanda.

„Oamenii nu salută. De asemenea, nu vorbesc islandeză, ceea ce face dificilă interacțiunea prietenoasă cu străinii. Nu sunt la fel de calzi precum cei din Australia”, a povestit ea.

Vremea extremă și avertizările meteo

Hannah a spus că a trebuit să fie foarte atentă și la condițiile meteorologice, care pot deveni periculoase în Islanda.

„Trebuie să fii foarte atent în Islanda pentru a fi în siguranță și să nu conduci când vremea nu permite. În șapte luni, am trecut prin mai multe avertizări de cod portocaliu și roșu. Cea mai terifiantă experiență din viața mea a fost una dintre călătorii”, a mărturisit ea.

Costul ridicat al vieții

Un alt factor important a fost costul foarte ridicat al vieții. Potrivit lui Hannah, prețul alimentelor poate fi de până la trei ori mai mare decât în Australia, iar ieșitul la restaurant este considerat un lux.

„N-am fost niciodată atât de recunoscătoare pentru că m-am întors în Australia și am putut cumpăra fructe și legume proaspete, este atât de accesibil și frumos”, a spus ea.