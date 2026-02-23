La doar 22 de ani, Scott Atkins a ales să renunțe la facultate pentru a-și urma instinctul antreprenorial, o decizie considerată riscantă de familia sa, dar care s-a dovedit extrem de profitabilă.

Despre ce este vorba

Tânărul studia ingineresc într-un program plătit la University of Glasgow atunci când, în aprilie 2025, a decis să abandoneze studiile și să se concentreze full-time pe revânzarea de haine online, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

„Mama și tata au crezut că e o nebunie”, a povestit Atkins, însă el era convins că poate transforma o activitate începută inițial ca metodă de a câștiga bani de buzunar într-o afacere reală.

De la dorința de a cumpăra o mașină la un business de 10.000 de lire pe lună

Scott Atkins a intrat în piața de reselling în 2024, cu scopul de a strânge bani pentru achiziția unei mașini. El cumpăra haine second-hand și vintage de la angrosiști din Marea Britanie, le fotografia și le lista pe platforma Vinted, care permite vânzarea produselor fără costuri suplimentare de listare.

Astăzi, tânărul din Glasgow vinde în principal piese vintage Carhartt, blugi Levi’s și hanorace Nike, mizând pe produse căutate de publicul tânăr și pe o nișă clar definită.

Veniturile sale lunare ajung la aproximativ 10.000 de lire sterline (circa 13.600 de dolari), din care profitul net este în jur de 7.000 de lire. În perioada în care era student, câștiga aproximativ 2.500 de lire lunar.

Atkins spune că succesul său se bazează pe consecvență, alegerea unor produse cu cerere constantă și pe faptul că nu avea „plasă de siguranță”, ceea ce l-a determinat să trateze afacerea cu maximă seriozitate.

Piața de revânzare, în creștere rapidă la nivel global

Povestea lui nu este singulară. Un studiu realizat de Boston Consulting Group și Vestiaire Collective arată că hainele second-hand reprezintă aproximativ 32% din garderoba generației Z.

Potrivit estimărilor, piața globală de revânzare ar putea atinge 360 de miliarde de dolari până în 2030, iar opt din zece tineri din generația Z declară că descoperă branduri noi prin platformele de resale.

Consultantul financiar Joon Um explică faptul că popularitatea domeniului este legată de flexibilitate și de costurile inițiale reduse, însă avertizează că veniturile pot fi volatile.

Riscurile din spatele succesului rapid

Deși modelul de afaceri este accesibil, specialiștii atrag atenția că revânzarea nu garantează profit constant.

Banii pot rămâne blocați în stocuri, unele produse se vând greu sau deloc, iar costurile de transport, retururile și presiunea fluctuațiilor de preț trebuie luate în calcul.

Renunțarea la un venit stabil implică un risc important, mai ales într-o piață unde tendințele se schimbă rapid. Ceea ce este popular astăzi poate deveni irelevant în doar câteva luni, iar succesul timpuriu nu garantează performanțe financiare pe termen lung.