B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Banca Națională lansează prima monedă colorată din România, în onoarea lui Lucian Blaga. Vezi designul și valoarea acesteia (FOTO)

Banca Națională lansează prima monedă colorată din România, în onoarea lui Lucian Blaga. Vezi designul și valoarea acesteia (FOTO)

Ana Beatrice
24 oct. 2025, 21:32
Banca Națională lansează prima monedă colorată din România, în onoarea lui Lucian Blaga. Vezi designul și valoarea acesteia (FOTO)
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Banca Națională marchează un moment istoric. Ce monedă specială lansează
  2. De unde poate fi achiziționată moneda dedicată lui Lucian Blaga și care este prețul acesteia

Banca Națională marchează un moment istoric luni, lansând prima monedă colorată din România, dedicată marelui scriitor și filosof Lucian Blaga. Moneda, cu valoare nominală de 1 leu, este emisă într-un tiraj restrâns de doar 5.000 de exemplare. Fiecare piesă costă 260 de lei, devenind o bijuterie numismatică rară și un omagiu adus geniului cultural românesc.

Banca Națională marchează un moment istoric. Ce monedă specială lansează

Începând cu data de 27 octombrie 2025, Banca Națională a României va introduce în circuitul numismatic o monedă specială din tombac cuprat, dedicată aniversării a 130 de ani de la nașterea poetului și filozofului Lucian Blaga.

Moneda are o valoare nominală de 1 leu, cântărește 23,5 grame, are un diametru de 37 mm și o calitate proof, fiind realizată cu margine zimțată.

Sursa Foto: bnr.ro

Pe avers este reprezentat frontonul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, alături de inscripțiile „ROMANIA”, „1 LEU”, stema țării și anul „2025”. Reversul redă portretul lui Lucian Blaga, numele său și anii între care a trăit – 1895-1961.

De unde poate fi achiziționată moneda dedicată lui Lucian Blaga și care este prețul acesteia

Moneda comemorativă emisă de Banca Națională a României are un tiraj limitat de doar 5.000 de exemplare. Aceasta este realizată din tombac cuprat și face parte din seria dedicată personalităților marcante ale culturii române.

Prețul de vânzare este de 260 de lei, sumă ce include pliantul de prezentare și eleganta mapă cartonată. Moneda este destinată colecționarilor și pasionaților de numismatică, fiind o piesă cu valoare culturală și istorică deosebită.

Colecționarii o vor putea achiziționa de la sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. Prin acest proiect, Banca Națională a dorit să aducă un omagiu poetului, filozofului și diplomatului Lucian Blaga.

Tags:
Citește și...
De ce miroase subsolul a mucegai? Ce soluții recomandă experții pentru a elimina cauza reală a problemei
Eveniment
De ce miroase subsolul a mucegai? Ce soluții recomandă experții pentru a elimina cauza reală a problemei
Incident grav într-un spital prahovean. Pacient în comă după ce a fost scăpat de pe targă
Eveniment
Incident grav într-un spital prahovean. Pacient în comă după ce a fost scăpat de pe targă
Kendama revine spectaculos în atenția copiilor, dar stârnește controverse în școli. Profesorii vor să o interzică în timpul orelor
Eveniment
Kendama revine spectaculos în atenția copiilor, dar stârnește controverse în școli. Profesorii vor să o interzică în timpul orelor
Cum influențează ordinea alimentelor sănătatea? Care este dieta unei experte în longevitate cu experiență de zece ani
Eveniment
Cum influențează ordinea alimentelor sănătatea? Care este dieta unei experte în longevitate cu experiență de zece ani
Lista cu evenimentele care vor avea loc în weekendul 24–26 octombrie în București, dar și în alte orașe din România. Tu unde alegi să mergi?
Eveniment
Lista cu evenimentele care vor avea loc în weekendul 24–26 octombrie în București, dar și în alte orașe din România. Tu unde alegi să mergi?
Banca Națională prezintă istoricul Tezaurului României. Cum arată și cum decurg eforturile de repatriere de la Moscova (FOTO)
Eveniment
Banca Națională prezintă istoricul Tezaurului României. Cum arată și cum decurg eforturile de repatriere de la Moscova (FOTO)
Nivelul veniturilor determină speranța de viață. Legătura dintre avere, sănătate și longevitate. Care este situația din România. Studiu
Eveniment
Nivelul veniturilor determină speranța de viață. Legătura dintre avere, sănătate și longevitate. Care este situația din România. Studiu
Accident grav pe E85, la granița dintre Suceava și Iași. Cum s-a produs tragedia de la Drăgușeni ( VIDEO, FOTO)
Eveniment
Accident grav pe E85, la granița dintre Suceava și Iași. Cum s-a produs tragedia de la Drăgușeni ( VIDEO, FOTO)
Singurele condiții în care se mai eliberează vechea carte de identitate, model 1997. Clarificările aduse de MAI
Eveniment
Singurele condiții în care se mai eliberează vechea carte de identitate, model 1997. Clarificările aduse de MAI
Final de săptămână cu restricții de circulație în București. Poliția Capitalei prezintă rutele alternative
Eveniment
Final de săptămână cu restricții de circulație în București. Poliția Capitalei prezintă rutele alternative
Ultima oră
21:54 - De ce miroase subsolul a mucegai? Ce soluții recomandă experții pentru a elimina cauza reală a problemei
21:20 - Joburile la fast-food, între cele mai căutate de studenți. Ce salarii se câștigă în restaurante
21:17 - Lovitură pentru Simona Halep. Ar fi pierdut milioane de euro în doar câteva luni. Ce s-a întâmplat
21:01 - Meta și TikTok, sub lupa Comisiei Europene. Giganții social media riscă amenzi de miliarde de euro
20:44 - Carmen Șerban a uimit pe toată lumea! Puțini știu câte diplome are și în câte domenii este specializată: „Am o pregătire educațională foarte vastă!”
20:43 - Adrian Zuckerman: „Mă întreb dacă doamna Șoșoacă s-a dus la Moscova, cumva, să candideze și ea împotriva lui Putin” / „Mi se pare ca un fel de trădare” (VIDEO)
20:38 - Incident grav într-un spital prahovean. Pacient în comă după ce a fost scăpat de pe targă
20:14 - Criză economică în Franța. Parlamentul vrea să-i taxeze pe bogații care pleacă din țară
20:08 - Kendama revine spectaculos în atenția copiilor, dar stârnește controverse în școli. Profesorii vor să o interzică în timpul orelor
20:01 - Gest neașteptat al lui Sorin Grindeanu pentru Titus Corlățean, după ce acesta s-a retras din cursa pentru șefia PSD: „Am avut o discuție”