Banca Națională marchează un moment istoric luni, lansând prima monedă colorată din România, dedicată marelui scriitor și filosof . Moneda, cu valoare nominală de 1 leu, este emisă într-un tiraj restrâns de doar 5.000 de exemplare. Fiecare piesă costă 260 de lei, devenind o bijuterie numismatică rară și un omagiu adus geniului cultural românesc.

Banca Națională marchează un moment istoric. Ce monedă specială lansează

Începând cu data de 27 octombrie 2025, Banca Națională a României va introduce în circuitul numismatic o monedă specială din tombac cuprat, dedicată aniversării a 130 de ani de la nașterea poetului și filozofului Lucian Blaga.

Moneda are o valoare nominală de 1 leu, cântărește 23,5 grame, are un diametru de 37 mm și o calitate proof, fiind realizată cu margine zimțată.

Pe avers este reprezentat frontonul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, alături de inscripțiile „ROMANIA”, „1 LEU”, stema țării și anul „2025”. Reversul redă portretul lui Lucian Blaga, numele său și anii între care a trăit – 1895-1961.

De unde poate fi achiziționată moneda dedicată lui Lucian Blaga și care este prețul acesteia

Moneda comemorativă emisă de are un tiraj limitat de doar 5.000 de exemplare. Aceasta este realizată din tombac cuprat și face parte din seria dedicată personalităților marcante ale culturii române.

Prețul de vânzare este de 260 de lei, sumă ce include pliantul de prezentare și eleganta mapă cartonată. Moneda este destinată colecționarilor și pasionaților de numismatică, fiind o piesă cu valoare culturală și istorică deosebită.

Colecționarii o vor putea achiziționa de la sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. Prin acest proiect, Banca Națională a dorit să aducă un omagiu poetului, filozofului și diplomatului Lucian Blaga.