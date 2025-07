A treia zi de proteste în instituții: „Avem aceeași nemulțumire – reducerea veniturilor. O nemulțumire mai mare e că nu se fac, cum au promis, reformele, adică se începe iarăși de jos în sus” (VIDEO)

Angajații mai multor instituții continuă miercuri, pentru a treia zi la rând, supărați că Guvernul Bolojan pentru condițiile grele de muncă. Guvernul e așteptat să anunțe joi întregul pentru reducerea

Protest la AFP Buzău

Aproximativ 200 de angajați ai Administrației Finanțelor Publice (AFP) Buzău au ieșit în fața instituției cu pancarte pe care se puteau citi mesaje precum „Nu ne mai huliți! Am făcut politica Guvernului, acum plătim doar noi prețul greșelilor”, transmite

Ei s-au plâns că sunt nevoiți să vină de acasă cu scaune sau hârtie. Au cerut condiții de muncă mai bune și salarii adecvate.

„Este a treia zi de proteste și o să mai urmeze până când guvernanții ne vor băga în seamă și vor înțelege importanța ANAF în colectarea la bugetul de stat. Evaziunea fiscală se diminuează cu inspectorii ANAF, cerem guvernanților să declare ANAF o instituție de siguranță națională. Încearcă măsuri pompieristice. Credeți că țara iese din criză tăind un spor la o anumită parte a bugetarilor? Nu vor să colecteze, dacă doreau să colecteze ne-ar fi chemat la București, veneam cu toții, noi aducem soluțiile, vrem să colectăm, nu avem pârghiile necesare”, a declarat, pentru Agerpres, Adrian Radu, liderul Sindicatului Finanțelor Publice Buzău.

Sindicaliștii atrag atenția că tăierile de sporuri au loc fix în perioada în care cresc prețurile la energie, combustibili și alimente.

„Nu am întrerupt lucrul cu publicul, dacă întrerupem nu mai primesc salarii profesorii, cei din Sănătate, pensionarii, dar guvernanții probabil asta vor atât timp cât suntem în stradă. Am atras atenția elegant și cu responsabilitate, dar nu ne bagă în seamă nimeni. Probabil asta vor, să se închidă țara, că altă soluție nu există. Colegii sunt nemulțumiți, dacă am ajuns să aducem de acasă scaune. Noi, la Ministerul de Finanțe, în cadrul ANAF, nu avem banalul scaun pe care trebuie să stăm la calculator, ni-l cumpărăm din bani personali. Nu avem bani pentru hârtie, ne-au anunțat că până în octombrie trebuie să ne descurcăm cu hârtia, să cerșim la agentul economic sau să cumpărăm din banii personali pentru a merge activitatea. Ne-a ajuns cuțitul la os, nu se mai poate, după lipsa de reacție a factorilor de decizie nu văd altceva decât o grevă generală”, a afirmat liderul de sindicat.

Proteste și în Craiova față de tăierea sporurilor

Sute de angajați ai Direcției Generale a Finanțelor Publice Craiova protestează miercuri în fața instituției și amenință că vor bloca activitatea dacă Guvernul nu se răzgândește.

Și angajații Administrației Bazinale de Apă Jiu și ai Serviciului de Gospodărire a Apelor Dolj au protestat miercuri. Oamenii spun că desfășoară o activitate cu riscuri, intervin la inundații, lucrează cu substanțe chimice și sporurile au fost câștigate inclusiv în instanță.

„Am protestat și ieri, am protestat și azi, protestăm și mâine și în cazul în care nu reușim să rezolvăm problemele vom bloca DE 70. Suntem foarte supărați că prin tăierea sporului pentru condiții vătămătoare de muncă și a sporului pentru complexitatea muncii vom rămâne cu mai puțin de minim pe economie. Avem colegi care intervin la inundații, avem colegi care lucrează în laborator cu substanțe, avem colegi care prelevează probe, colegi care sunt acum la Praid, sunt la inundații. Deci nu poți tu, Bolojan, să spui că noi avem spor nesimțit de condiții vătămătoare sau salarii nesimțite. Și asta în condițiile în care ei, parlamentarii, iau câte 11.000 lei salariu, 27.000 lei pentru cabinet, sumă forfetară, iau 4.500 lei pentru cazare, 2.600 lei pentru carburant, 1.500 lei pentru masă. La ei nu se taie nimic? Ne taie tot nouă? Suntem foarte supărați”, a declarat, pentru , Georgiana Drugă, liderul sindical din cadrul ABA Jiu.

Continuă protestele în Cluj

În Cluj-Napoca, circa 100 de angajați ai ANAF protestează miercuri, pentru a treia zi consecutiv, nemulțumiți de tăierea sporturilor.

„Suntem puțini, epuizați și acum ni se mai și ia din puținul care ne motiva. Cerințele sunt tot mai multe, iar sprijinul zero”, a spus un angajat, potrivit publicației locale

Ei sunt supărați că politicienii tot de la oamenii de rând iau, în loc să ia de la privilegiați.

„Avem aceeași nemulțumire – reducerea veniturilor. Și o nemulțumire și mai mare datorată faptului că nu se fac, cum au promis, aceste reforme, adică se începe iarăși de jos în sus. Iarăși o nemulțumire, că suntem supuși unei campanii media de defăimare constantă, că noi am fi de vină că a crescut deficitul și că nu se colectează TVA. Cam 100 de persoane au fost la protest, dacă am numărat bine. Sperăm să avem o întâlnire cu ministrul de Finanțe, să rezolvăm din nemulțumirile oamenilor, sperăm să nu ajungem la grevă”, a declarat pentru , Dorin Modure, președintele Sindicatului Solidaritatea, care reprezintă sindicate din ANAF și Finanțe.