Un bărbat din Iași acuză că a ajuns în pragul sinuciderii din cauza a doi polițiști care i-au montat, dintr-o eroare, un dispozitiv electronic de monitorizare. El e decis să-i dea în judecată. Poliția a recunoscut greșeala.

Cum a ajuns bărbatul să poarte brățara de monitorizare

Nicolae Mironescu a povestit că totul a plecat de la un conflict mai vechi cu fosta soție.

„Familia mea, adică soția și cei doi copii ai noștri, vor să-mi ia banii, casa și tot ce am. Eu am renovat casa părinților soției mele, iar acolo locuiește doar ea. Toată averea este pe numele soției. Noi am divorțat prin 2018, pentru că am avut niște probleme cu legea. De aici a început declinul, inclusiv situația nefericită cu acest dispozitiv electronic, după ce fosta soție a cerut un ordin de protecție împotriva mea. (…)

Am avut un an de zile interdicție să nu mă apropii de casa pe care eu am renovat-o, iar acum zece zile, la începutul lunii martie 2026, când m-am dus la poliția din comuna Grozești să văd în ce stadiu este dosarul meu cu soția, m-am gândit să trec și pe la domiciliul primarului din Grozești, iar acolo m-am întâlnit cu soția mea. (…)

Pe 5 martie a venit poliția la mine, la ușă, să-mi spună că trebuie să-mi pună brățară la picior. Eu le-am spus că este o confuzie, dar ei insistau că nu, că au ordin. La ora 20:00 mi-au pus dispozitivul de supraveghere la picior. Am vrut să mă spânzur când m-am văzut cu brățara la picior!”, a povestit Nicolae Mironescu, pentru

Polițiștii l-ar fi păcălit ca să-i ia înapoi brățara

Bărbatul a mai spus că pe 6 martie a fost sunat de polițiști, care i-au recunoscut că dispozitivul a fost montat din greșeală: „Mi-au cerut să înapoiez brățara, iar eu le-am spus că nu le dau nimic înapoi, pentru că vreau să fac o plângere împotriva agenților care mi-au pus dispozitivul, iar acesta este proba în dosar”.

Pe 8 martie, doi polițiști au mers la locuința lui și au reușit să-l păcălească pentru a recupera brățara de monitorizare: „Le-am spus că, dacă vor să le dau brățara, să-mi taie piciorul. Ei s-au autoinvitat în casă ca să-și facă schema. M-au vrăjit și mi-au spus că, dacă dau brățara jos, îmi pun una falsă în loc, pentru că cea pe care o aveam arată cu exactitate locația în care mă aflu Eu am acceptat, am întins piciorul și mi-au scos-o, iar după mi-au spus că merg la mașină să o aducă pe cea falsă. Și duși au fost”.

Bărbatul spune că și-a angajat avocat și o să-i dea în judecată pe polițiști: „Totodată, mi-au montat rău dispozitivul, pentru că mă doare piciorul și acum, pe 10 martie. A fost montat prea strâns și mi s-a umflat piciorul”.

Poliția recunoaște greșeala

„La data de 5 martie a.c., Judecătoria Răducăneni a emis, la solicitarea persoanei vătămate, o femeie de 70 de ani, un ordin de protecție, pentru o perioadă de 3 luni, față de un bărbat de 72 de ani, din comuna Grozești, stabilind și obligația purtării unui dispozitiv de supraveghere electronic. Ordinul urma să intre în vigoare la data de 26 martie 2026, după expirarea unui ordin de protecție anterior. Documentul a fost transmis către IPJ Iași, în vederea punerii în aplicare. Polițiștii au procedat la montarea dispozitivului de monitorizare electronică.

Însă, ulterior, s-a constatat că obligația de monitorizare urma să intre în vigoare abia la data de 26 martie a.c., motiv pentru care dispozitivele au fost retrase. (…) Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Iași a dispus efectuarea de verificări prin Biroul Control Intern, pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”, a declarat agentul principal de poliție Adina-Ioana Ciobanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Iași, pentru BZI.