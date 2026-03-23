Scăderea consumului și explozia costurilor pun presiune pe economie. IMM-urile, în prima linie a concedierilor și falimentelor

Economia României intră într-o zonă de risc tot mai vizibilă, pe fondul scăderii consumului și al creșterii accelerate a costurilor, în special la energie și combustibili. Reprezentanții mediului de afaceri avertizează că efectele se vor traduce în concedieri și închideri de firme, cu impact major asupra IMM-urilor.

Semnal de alarmă: scade inclusiv consumul de alimente

Unul dintre cele mai îngrijorătoare semne este scăderea consumului de produse alimentare, fenomen rar întâlnit chiar și în perioadele de criză.

„La alimente, în 2025 față de 2024, consumul a scăzut cu 2,7%, în condițiile în care niciodată de la criza din 2008 consumul la alimente nu a mai scăzut. Prima dată clienții renunță la fashion, la concedii, la distracții, apoi la produsele non-alimentare, iar abia în ultima fază la produsele alimentare. Adică s-a ajuns destul de la fundul sacului.”, a declarat Feliciu Paraschiv, reprezentant al comercianților.

Potrivit acestuia, comportamentul de consum urmează un tipar clar în perioade dificile: oamenii renunță mai întâi la cheltuieli neesențiale – vacanțe, haine sau divertisment – iar abia în ultima etapă reduc cheltuielile pentru alimente. Faptul că acest prag a fost atins indică o presiune puternică asupra veniturilor populației.

Concedierile devin inevitabile. IMM-urile intră în criză

Efectele încetinirii economice încep deja să fie resimțite pe piața muncii. Companiile, confruntate cu scăderi ale vânzărilor și costuri tot mai mari, sunt forțate să aleagă între creșterea prețurilor și reducerea personalului.

„Economia începe să încetinească. Deja companii mari fac disponibilizări. O companie are două variante: ori concediază, ori ridică prețurile. Dacă ridică prețurile, nu mai este competitivă și riscă falimentul, așa că soluția rămâne disponibilizarea personalului.

Afacerile mici și mijlocii care depind de cash flow sunt afectate de orice schimbare. Probabil că în retail vom vedea consolidări pe piață și, din păcate, și ieșiri de pe piață.”, explică Paraschiv.

În situații de scădere semnificativă a vânzărilor, ajustările pot fi drastice:

„Dacă ai scăderi de vânzări de 20-30%, trebuie să renunți la 20-30% din personal”.

IMM-urile sunt cele mai vulnerabile, deoarece depind puternic de fluxul de numerar și au rezerve financiare limitate. În lipsa unor măsuri de sprijin, multe dintre acestea riscă să iasă de pe piață.

Energie și carburanți: factorii care împing prețurile în sus

Creșterea costurilor operaționale este alimentată în principal de scumpirea energiei și a carburanților, care se reflectă direct în prețurile finale.

„Creșterea prețurilor are două componente: inflația (…) și componenta energetică, carburantul și gazul.”, a subliniat .

În contextul în care prețurile la combustibili se apropie sau depășesc praguri psihologice, incertitudinea privind evoluția prețurilor la raft rămâne ridicată. Mediul de afaceri a cerut intervenții, precum reducerea accizelor, însă până acum nu există măsuri concrete.

Consumatorii își schimbă radical comportamentul

Pe fondul scumpirilor, consumatorii devin tot mai atenți la cheltuieli. Retailerii observă o orientare clară către și promoții.

„Apar vânătorii de oferte și de promoții (…) oamenii aleargă din magazin în magazin pentru cele mai bune prețuri”, spune reprezentantul comercianților.

Mărcile proprii ale magazinelor câștigă teren, în timp ce produsele premium pierd din popularitate, semn al unei presiuni crescute asupra puterii de cumpărare.