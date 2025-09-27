Accident aviatic în Iași: Un politician AUR este în stare critică în urma impactului

Accident aviatic în Iași, unde un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă chiar în apropierea unei unități militare de pe raza municipiului, în satul Dancu.

Cine sunt victimele în urma unui accident aviatic în Iași

În urma acestui accident aviatic, arhitectul Marian Jan Chiriță, consilier local al partidului AUR, este grav rănit.

În avionul de mici dimensiuni, se aflau doi bărbați de 51 și 55 de ani, ambii grav răniți în urma accidentului.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor calificat şi două echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi.

Echipajele de salvare au găsit aeronava prăbușită și doi bărbați grav răniți, în vârstă de 51 și 55 de ani. Unul dintre pasageri este arhitectul Marian Jan Chiriță, consilier local al partidului naționalist AUR, potrivit .

Informația a fost confirmată de organizația AUR Iași care a transmis un mesaj pe rețelele de socializare:

„Dragi prieteni, am aflat cu mare îngrijorare faptul că Marian Jan Chirita, membru al organizației AUR Iași și consilier local, a suferit astăzi un grav accident aviatic și se află în stare critică. În aceste momente, gândurile noastre se îndreaptă cu toată solidaritatea către el și familia sa. Îi dorim multă putere, răbdare și o recuperare cât mai grabnică.

Care este starea răniților

În acest accident aviatic s-a mai aflat o persoană. Ambii au fost transportați la Spitalul Sf. Spiridon pentru asistență medicală de urgență. Toate rugăciunile noastre sunt îndreptate către ei pentru o recuperare rapidă!”, au transmis reprezentanții AUR Iași.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, cei doi bărbați urmează să fie evaluați medical și ținuți sub atentă supraveghere. Ambii s-au ales cu răni grave în urma impactului puternic.

„Pacienții implicați în accidentul aviatic sunt în drum spre Sf. Spiridon, datele inițiale 1. BARBAT 55 de ani, TCC cu PC, arsuri grad 3-4 membre inferiore și arsuri grad 2-3 abdomen și torace inferior 2. Barbat 51 de ani Policontuzionat, contuzie toraco abdominala (hematom abdominal hipocodrul stâng)”, au declarat reprezentanții ISU Iași pentru BZI.

Între timp, autoritățile încearcă să afle cauza exactă a prăbușirii avionului. Conform primelor informații, motorul ar fi cedat după ce aeronava a decolat. Totuși, se fac în continuare cercetări amănunțite.