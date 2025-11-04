B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Accident în centrul Iașiului, provocat de un bărbat pe trotinetă electrică. Cum s-a produs impactul (VIDEO)

Accident în centrul Iașiului, provocat de un bărbat pe trotinetă electrică. Cum s-a produs impactul (VIDEO)

Iulia Petcu
04 nov. 2025, 20:55
Accident în centrul Iașiului, provocat de un bărbat pe trotinetă electrică. Cum s-a produs impactul (VIDEO)
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum s-a produs accidentul
  2. Ce spune șoferul implicat în accident
  3. Ce riscuri aduc trotinetele electrice

Un accident petrecut în plin centrul Iașiului a stârnit numeroase reacții pe internet, după ce imaginile cu momentul impactului au devenit virale. Un bărbat de 49 de ani a fost rănit, marți, în urma coliziunii dintre trotineta electrică pe care o conducea și un autoturism aflat în mers regulamentar. Incidentul readuce în atenție problema siguranței trotinetelor electrice, tot mai prezente pe străzile marilor orașe.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul s-a produs marți, 2 noiembrie, în jurul orei 11:00, pe bulevardul Ștefan cel Mare din Iași. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, bărbatul aflat pe trotinetă a trecut pe culoarea roșie a semaforului și s-a izbit violent de un autoturism.

„La data de 4 noiembrie, poliția a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier în municipiul Iași. Din primele verificări a rezultat faptul că un bărbat, de 49 de ani, în timp ce conducea o trotinetă electrică, nu ar fi respectat culoarea roșie a semaforului electric aflat în funcțiune, moment în care ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat, de 70 de ani”, se arată în comunicatul IPJ Iași.

În urma impactului, bărbatul pe trotinetă a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Atât el, cât și șoferul autoturismului, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, relatează Adevărul.ro.

Ce spune șoferul implicat în accident

Șoferul mașinii implicate în coliziune a povestit că nu a avut cum să evite impactul. Acesta afirmă că bărbatul pe trotinetă circula cu viteză mare și a trecut printre mașini, ignorând semaforul roșu.

„Eu mergeam şi el a trecut printre maşini, cu viteză, şi m-a lovit. A trecut pe roşu, nu am putut să îl evit pentru că eu trecusem deja. A venit în spate, nu mi-a venit în faţă. Dacă îl vedeam că vine prin faţă eu opream. Abia am plecat de pe loc când m-a lovit. S-a lovit la picior. Avea viteză mare, peste 50 de km pe oră. Era exact prin mijloc. Eu aş scoate trotinetele”, a declarat șoferul, citat de BZI.

Ce riscuri aduc trotinetele electrice

Incidentul a reaprins discuțiile despre riscurile asociate trotinetelor electrice. Deși sunt tot mai populare, în special printre tineri, aceste vehicule sunt adesea implicate în accidente rutiere cauzate de neatenție sau nerespectarea regulilor de circulație.

Tot mai mulți internauți comentează că trotinetele ar trebui interzise pe drumurile publice sau limitate doar la piste speciale. În același timp, autoritățile sunt presate să găsească soluții clare pentru reglementarea acestui tip de transport urban, care, deși oferă mobilitate, aduce și un risc crescut de accidente grave.

