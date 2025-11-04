Un accident s-a produs marți dimineață, în Capitală, intersecția străzii Brașov cu Drumul Taberei. În incident sunt implicate un tramvai și un autobuz STB și, potrivit informațiilor, în urma impactului opt persoane

Șapte persoane au ajuns la spital

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere, trei ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transportul victimelor multiple. În urma evaluărilor cadrelor medicale ajunse la fața locului, șapte din cele opt persoane au solicitat transportarea la spital.

Acestea au fost repartizate, astfel:

2 la Spitalul Clinic de Urgență București

4 la Spitalul Universitar de Urgență București

o persoană la Spitalul Militar Central

Important de menționat este faptul că nu există victime încarcerate.

Tramvaiele liniei 41 sunt blocate

„În prezent, tramvaiele liniei 41 sunt blocate. A fost înființată o linie navetă cu indicativul 641, care circulă între Piața Presei și Ghencea. STB tratează cu maximă seriozitate acest incident și a demarat de urgență o anchetă internă”, a spus , conform HotNews.

Poliția București efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Sursă video: Facebook/București FM