Parlamentul României a adoptat un proiect de lege prin care devine RCA obligatoriu pentru trotinete electrice. Măsura se va aplica pentru bicicletele electrice, dar și pentru alte vehicule similare care nu sunt înmatriculate sau înregistrate.

Cine este vizat de noul proiect privind RCA obligatoriu?

a adoptat proiectul de lege prin care proprietarii de trotinete electrice, biciclete electrice sau alte vehicule similare vor plăti RCA obligatoriu. Conform , vor intra sub incidenţa acestei obligaţii vehiculele care au o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h sau, alternativ, cele care au o masă proprie mai mare de 25 kg şi o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h.

Scopul declarat este transpunerea în legislaţia naţională. Actul de reglementare european urmărește uniformizarea introducerii asigurării de răspundere civilă auto (RCA) şi asupra altor forme de mobilitate urbană.

Obligativitatea achiziției unei poliție RCA se aplică proprietarului sau utilizatorului unui astfel de vehicul care circulă în România. Astfel, legea îi vizează nu doar pe proprietari, ci și pe cei care folosesc efectiv vehiculul.

Ce prevede legea adoptat de Parlament

Proprietarii sau utilizatorii de vehicule care circulă pe uscat și ating viteza constructivă de peste 25 km/h vor fi obligați să încheie o poliță RCA obligatorie. De asemenea, regula se aplică și mijloacelor de transport, cu propulsie proprie, cu masă proprie mai mare de 25 kg care ating o viteză maximă de peste 14 km/h.

Definiția aduce, astfel, sub incidența obligației de a încheia RCA inclusiv bicicletele electrice și trotinetele electrice. Legea va obliga proprietarul sau deținătorul unui astfel de vehicul să încheie o asigurare RCA pentru acoperirea riscurilor legate de utilizare. Pentru trotinetele care nu ating pragurile menţionate, obligativitatea nu se aplică.

„Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staţionează în mod obişnuit în România încheie şi menţine în valabilitate o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia”, se arată în proiectul adoptat.

Verificarea valabilităţii poliţei RCA va putea fi făcută şi electronic, fără oprirea vehiculului. Cei care nu se conformează riscă amendă sau reținerea documentelor de circulaţie.

Ce urmează după adoptarea legii privind RCA obligatoriu?

În perioada următoar, autorităţile vor trebui să elaboreze norme metodologice pentru implementarea noii legi. Este vorba despre proceduri de control, modalităţi de încheiere a poliţei RCA pentru aceste vehicule, reglementări privind rolul autorităţilor locale, mod de sancţionare. De asemenea, sectorul asigurărilor şi distribuitorii de poliţe trebuie să adapteze produsele pentru noile tipuri de vehicule.

Utilizatorii de trotinete electrice vor trebui să se informeze din tim. Dacă conduc sau intenționează să conducă astfel de vehicule, supuse RCA obligatoriu, vor trebui să încheie polițe.

Totodată, importatorii şi comercianţii de trotinete electrice trebuie să afişeze clar caracteristicile tehnice. Cumpărătorii trebuie să cunoască de la început dacă vehiculul intră sub incidenţa reglementărilor.

Când intră în vigoare noua lege?

Deși legea a fost aprobată în Parlament, ea trebuie să parcurgă etapele constituționale înainte de a intra în vigoare. Mai întâi, actul normativ va merge la pentru promulgare, urmând să fie publicată în Monitorul Oficial.

Ulterior, deținătorii vehiculelor vor avea la dispoziție o perioadă de grație, câteva luni, pentru a se conforma noilor cerințe. Ei vor trebui să încheie polițe RCA obligatorie pentru trotinete.

Ca și în cazul autoturismelor, cei ce nu se vor conforma vor risca sancțiuni sub formă de amendă. În plus, dacă nu vor deține astfel de polițe vor fi obligați să suporte integral costurilor în caz de accident.