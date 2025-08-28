B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mașină lovită de tren și târâtă pe șine 20 de metri, la Satu Mare. Un bărbat a decedat

Mașină lovită de tren și târâtă pe șine 20 de metri, la Satu Mare. Un bărbat a decedat

George Lupu
28 aug. 2025, 22:30
Mașină lovită de tren și târâtă pe șine 20 de metri, la Satu Mare. Un bărbat a decedat
Sursa foto: PresaSM

Un accident feroviar grav a avut loc joi după-amiază, 28 august, în jurul orei 14:40, în cartierul Balta Blondă din municipiul Satu Mare. O mașină în care se aflau două persoane a fost surprinsă pe șine și lovită în plin de trenul Regio care circula pe ruta Satu Mare – Carei.

Cuprins

  • Cum s-a produs accidentul feroviar grav
  • Ce au declarat martorii

Cum s-a produs accidentul feroviar grav

În mașină se aflau doi pasageri – o femeie de 77 de ani și un bărbat de 82 de ani. Impactul a fost devastator, autoturismul fiind târât aproximativ 20 de metri pe șine. Ambele victime au rămas încarcerate și inconștiente.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, descarcerare și medici de la SMURD și Serviciul Județean de Ambulanță.

În ciuda eforturilor de resuscitare, bărbatul a fost declarat decedat. Femeia, aflată inițial în stop cardio-respirator, a fost readusă la viață și transportată în stare critică la Spitalul Județean Satu Mare, cu multiple traumatisme.

Trenul implicat în accident transporta 27 de călători, însă niciunul dintre ei nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ce au declarat martorii

Potrivit martorilor citați de PresaSM, autoturismul a fost împins aproximativ 20 de metri de garnitura de tren. Cel mai probabil, șoferul a încercat să traverseze calea ferată și a fost surprins de tren pe șine.

„Astăzi, în jurul orei 14:42, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier grav, în municipiul Satu Mare, înainte de intrarea în cartierul Sătmărel. Un autoturism a fost lovit de un tren de călători, rezultând două victime încarcerate și inconștiente. La fața locului s-au deplasat de urgență un echipaj de stingere cu apă și spumă, echipajul de descarcerare și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, cu un total de 11 cadre militare ale Detașamentului de Pompieri Satu Mare. De asemenea, în sprijin a fost mobilizat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce aliment recomandă nutriționiștii pentru toamna ce urmează. Poate aduce beneficii majore pentru sănătate
Eveniment
Ce aliment recomandă nutriționiștii pentru toamna ce urmează. Poate aduce beneficii majore pentru sănătate
Ce planuri au Taylor Swift și logodnicul ei după ce s-au căsătorit. Detalii despre vila pe care și-o doresc
Eveniment
Ce planuri au Taylor Swift și logodnicul ei după ce s-au căsătorit. Detalii despre vila pe care și-o doresc
Ambasada Bangladeshului laudă reacția României după ce un livrator a fost agresat în Capitală. Ce au declarat aceștia
Eveniment
Ambasada Bangladeshului laudă reacția României după ce un livrator a fost agresat în Capitală. Ce au declarat aceștia
Zelenski estimează când vor fi gata garanțiile de securitate. Ucraina discută cu Turcia și aliații europeni
Externe
Zelenski estimează când vor fi gata garanțiile de securitate. Ucraina discută cu Turcia și aliații europeni
Primele declarații ale lui Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului asiatic: ”Nu se aștepta să fie văzut de cineva”
Eveniment
Primele declarații ale lui Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului asiatic: ”Nu se aștepta să fie văzut de cineva”
Dragoș Pîslaru condamnă agresiunea împotriva livratorilor străini. Mesajul transmis de acesta
Eveniment
Dragoș Pîslaru condamnă agresiunea împotriva livratorilor străini. Mesajul transmis de acesta
Cum poți ține păianjenii departe de casă. Trucul care te poate ajuta să scapi de insecte
Eveniment
Cum poți ține păianjenii departe de casă. Trucul care te poate ajuta să scapi de insecte
Un grup obscen de pe o rețea de socializare a fost închis în Italia. Poliția a descoperit mii de imagini intime publicate fără acordul femeilor
Externe
Un grup obscen de pe o rețea de socializare a fost închis în Italia. Poliția a descoperit mii de imagini intime publicate fără acordul femeilor
Tudor Chirilă reacționează după atacul asupra unui livrator străin. Artistul critică discursul de ură și avertizează asupra pericolului extremismului
Eveniment
Tudor Chirilă reacționează după atacul asupra unui livrator străin. Artistul critică discursul de ură și avertizează asupra pericolului extremismului
O persoană a comandat pizza la 112. Polițiștii din Craiova au aplicat o amendă usturătoare
Eveniment
O persoană a comandat pizza la 112. Polițiștii din Craiova au aplicat o amendă usturătoare
Ultima oră
22:25 - Ce aliment recomandă nutriționiștii pentru toamna ce urmează. Poate aduce beneficii majore pentru sănătate
21:55 - Ce planuri au Taylor Swift și logodnicul ei după ce s-au căsătorit. Detalii despre vila pe care și-o doresc
21:28 - Deficitul bugetar a urcat la 4,04% din PIB. Procentul este identic cu cel din 2024, dar suma este mai mare
21:27 - Ambasada Bangladeshului laudă reacția României după ce un livrator a fost agresat în Capitală. Ce au declarat aceștia
20:54 - Zelenski estimează când vor fi gata garanțiile de securitate. Ucraina discută cu Turcia și aliații europeni
20:33 - Primele declarații ale lui Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului asiatic: ”Nu se aștepta să fie văzut de cineva”
20:24 - Dragoș Pîslaru condamnă agresiunea împotriva livratorilor străini. Mesajul transmis de acesta
19:54 - Cum poți ține păianjenii departe de casă. Trucul care te poate ajuta să scapi de insecte
19:43 - Guvernul reduce majorările de salarii pentru angajații care gestionează bani europeni
19:23 - Un grup obscen de pe o rețea de socializare a fost închis în Italia. Poliția a descoperit mii de imagini intime publicate fără acordul femeilor