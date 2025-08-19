Accident foarte grav pe autostrada A3. Opt persoane au fost rănite

Un accident foarte grav a avut loc, marți, pe autostrada A3, în apropierea orașului Ploiești. Opt persoane au fost dintre care șase sunt în stare gravă.

se aflau într-un autoturism, care s-a izbit de parapetul median. La fața locului s-a deplasat de urgență un elicopter SMURD.

Cuprins:

Traficul a fost oprit

Potrivit informațiilor, traficul a fost oprit complet pe sensul de mers spre Ploiești, iar circulația a fost deviată la nodul rutier de la kilometrul 43.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A3 Bucureşti-Ploieşti, la kilometrul 66, pe sensul de mers spre Ploieşti, în apropierea municipiului Ploieşti, judeţul Prahova, un autovehicul în care se aflau opt persoane a impactat parapetul median şi a rămas imobilizat pe suprafaţa de rulare”, anunţă Centrul Infotrafic, conform

Ce au transmis reprezentanții ISU

De asemenea, la fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere, o descarcerare, 3 ambulanţe SMURD, ambulanţa SMURD TIM şi o autospecială de transport personal şi victime multiple.

„În evenimentul rutier a fost implicat un autoturism, precum şi cei 8 ocupanţi ai acestuia. Din primele date, o persoană ar fi în stare de inconştienţă, iar alte 6 în stare critică”, precizează ISU Prahova.