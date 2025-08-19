B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » „Era să-mi pierd copilul”. Mărturia unei mame, după un accident cu trotineta electrică: „E un risc foarte mare” (VIDEO)

„Era să-mi pierd copilul”. Mărturia unei mame, după un accident cu trotineta electrică: „E un risc foarte mare” (VIDEO)

Traian Avarvarei
19 aug. 2025, 18:17
„Era să-mi pierd copilul”. Mărturia unei mame, după un accident cu trotineta electrică: „E un risc foarte mare” (VIDEO)
Sursa foto: Captură video - Poliția Română / Facebook

O mamă a povestit clipele teribile prin care a trecut după ce a aflat că fiul ei de 12 ani a fost implicat într-un accident, când circula cu o trotinetă electrică. Femeia a făcut astfel un apel către părinți și adolescenți să fie atenți, căci trotinetele pot deveni un real pericol.

Cuprins

  • Ce a spus femeia despre accidentul cu trotineta al fiului
  • Ce a transmis Poliția Română

Ce a spus femeia despre accidentul cu trotineta al fiului

Iustin (12 ani) a fost implicat într-un accident când se deplasa cu o trotinetă electrică și nu avea niciun echipament de protecție. El a ajuns la spital inconștient și a fost internat o săptămână la Neurochirurgie.

„Noi la Urgență ne-am întâlnit. Acolo era inconștient. Eu îl tot mângâiam și-i spuneam ”Iustin, mama e aici, nu pleacă mama” și atunci lui au început să îi curgă lacrimile, îi curgeau tare, tare. Din acel moment, el a devenit conștient. Spunea ”mami, îmi pare rău, mami!””, a povestit mama lui.

Femeia era vizibil afectată de necazul prin care au trecut: „E un risc foarte mare. Eu era să pierd viaţa copilului”.

Ce a transmis Poliția Română

Mărturia ei a fost publicată de Facebook de Poliția Română, care a avertizat asupra pericolului pe care-l pot reprezenta trotinetele electrice.

„Cuvintele acestei mame dor, dar trebuie ascultate! Mărturia ei este un avertisment puternic pentru toți cei care folosesc trotinete electrice – mai ales pentru adolescenți!”, a transmis Poliția Română.

Mesajul a fost postat în contextul în care numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice e tot mai mare și în România.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Locul unde se va putea circula cu 150 km/h, de la finalul lunii septembrie. Ce trebuie să știe șoferii români
Auto
Locul unde se va putea circula cu 150 km/h, de la finalul lunii septembrie. Ce trebuie să știe șoferii români
Cum poți să primești despăgubiri, dacă furtuna ți-a avariat mașina? Iată ce ai de făcut
Auto
Cum poți să primești despăgubiri, dacă furtuna ți-a avariat mașina? Iată ce ai de făcut
Amendă record cât prețul unui apartament, după ce a condus cu 77 km/h. Motivul pentru care șoferul a primit o astfel de sancțiune
Auto
Amendă record cât prețul unui apartament, după ce a condus cu 77 km/h. Motivul pentru care șoferul a primit o astfel de sancțiune
Recomandări pentru achiziția unei mașini second-hand cu cutie automată. Ce trebuie să știe orice cumpărător
Auto
Recomandări pentru achiziția unei mașini second-hand cu cutie automată. Ce trebuie să știe orice cumpărător
Ce să faci dacă ți se descarcă bateria la ATV pe drum
Auto
Ce să faci dacă ți se descarcă bateria la ATV pe drum
Cum a ţepuit o şcoală auto mai mulţi tineri din Bucureşti: „O singură chestie mi s-a părut dubioasă”
Auto
Cum a ţepuit o şcoală auto mai mulţi tineri din Bucureşti: „O singură chestie mi s-a părut dubioasă”
Greșeala banală care te lasă fără permisul de conducere: Ce prevede noul Cod Rutier 2025
Auto
Greșeala banală care te lasă fără permisul de conducere: Ce prevede noul Cod Rutier 2025
Codul Rutier 2025. Poate să staționeze o mașină cu motorul pornit?
Auto
Codul Rutier 2025. Poate să staționeze o mașină cu motorul pornit?
Lovitură grea pentru șoferii români. Guvernul ia în calcul o nouă taxă auto!
Auto
Lovitură grea pentru șoferii români. Guvernul ia în calcul o nouă taxă auto!
Tarifele RCA s-au scumpit cu aproape 20%. Asociațiile de transportatori acuză ASF și Guvernul Bolojan
Auto
Tarifele RCA s-au scumpit cu aproape 20%. Asociațiile de transportatori acuză ASF și Guvernul Bolojan
Ultima oră
19:14 - Cum a ajuns un român să fie arestat în Italia după ce autoritățile au descoperit un glonț pe stradă. Ce anume l-a dat de gol
19:14 - O hunedoreancă și-a bătut iubitul, apoi tot ea a cerut ordin de protecție
19:01 - Artiști de top, la West Side Hallo Fest! 35.000 de bilete și abonamente se pun în vânzare de miercuri. Prima zi de festival e cu acces gratuit (FOTO, VIDEO)
19:01 - Incident tragic, pe autostrada A1! Doi tineri au fost spulberați de un camion. Ce a declarat șoferul autovehiculului
18:47 - Primarul interimar al Capitalei, despre negocierile dintre edili și Guvern pe programul „Anghel Saligny”: „O discuție foarte bună”. Care e rezultatul (VIDEO)
18:45 - Un tânăr croat a bătut un record mondial absolut. Ce a reușit să facă acesta
18:44 - Unde vrea Vladimir Putin să se întâlnească cu Volodimir Zelenski. I-a dezvăluit totul lui Donald Trump
18:32 - Marilu Dobrescu, mesaj direct din Noua Zeelandă! Ce a transmis influencerița, aflată în „război” cu Iustin Petrescu
18:19 - Europa cere loc la masa negocierilor de pace în cadrul summitului Trump-Putin-Zelenski / Antonio Costa spune că aderarea Ucrainei la UE trebuie să aibă loc cât mai repede
18:11 - Ce a ajuns să facă Oana Lis, ca să strângă bani pentru medicamentele lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil”. Câți bani cere