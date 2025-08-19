O mamă a povestit clipele teribile prin care a trecut după ce a aflat că fiul ei de 12 ani a fost implicat într-un accident, când circula cu o trotinetă electrică. Femeia a făcut astfel un apel către părinți și adolescenți să fie atenți, căci trotinetele pot deveni un real pericol.

Ce a spus femeia despre accidentul cu trotineta al fiului

Ce a transmis Poliția Română

Iustin (12 ani) a fost implicat într-un accident când se deplasa cu o trotinetă electrică și nu avea niciun echipament de protecție. El a ajuns la spital inconștient și a fost internat o săptămână la Neurochirurgie.

„Noi la Urgență ne-am întâlnit. Acolo era inconștient. Eu îl tot mângâiam și-i spuneam ”Iustin, mama e aici, nu pleacă mama” și atunci lui au început să îi curgă lacrimile, îi curgeau tare, tare. Din acel moment, el a devenit conștient. Spunea ”mami, îmi pare rău, mami!””, a povestit mama lui.

Femeia era vizibil afectată de necazul prin care au trecut: „E un risc foarte mare. Eu era să pierd viaţa copilului”.

Mărturia ei a fost publicată de Facebook de Poliția Română, care a avertizat asupra pericolului pe care-l pot reprezenta

„Cuvintele acestei mame dor, dar trebuie ascultate! Mărturia ei este un avertisment puternic pentru toți cei care folosesc trotinete electrice – mai ales pentru adolescenți!”, a transmis Poliția Română.

Mesajul a fost postat în contextul în care numărul în care sunt implicate trotinete electrice e și în România.