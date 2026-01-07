Accident grav în Roman: Printre cele 6 victime sunt și copii

Șase persoane, între care doi copii, au fost rănite într-un accident produs, miercuri seara, în municipiul Roman. Cu toții au ajuns la spital.

Accident cu victime în Roman

În accident au fost implicate două mașini în care se aflau nouă persoane. La fața locului au ajuns polițiștii, pompierii și ambulanțe de la SMURD și de la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ).

„La sosirea forțelor de intervenție, trei persoane din două autoturisme erau încarcerate. Pompierii, cu ajutorul echipamentelor specifice din dotarea autospecialelor, au acționat pentru scoaterea celor trei persoane din autoturisme: o fetiță de 9 ani și două femei de 40, respectiv 48 de ani. Cele trei victime au fost preluate de echipajele SMURD și SAJ și au fost transportate la spital.

Alte trei persoane (un băiat de 16 ani, o femeie de 40 de ani și un bărbat de 45 de ani) au necesitat îngrijiri medicale, fiind preluate și transportate la spital de către echipajele medicale”, a transmis .

Polițiștii au deschis dosar penal de vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a afla cauzele accidentului.