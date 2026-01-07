B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Accident grav în Roman: Printre cele 6 victime sunt și copii

Accident grav în Roman: Printre cele 6 victime sunt și copii

Traian Avarvarei
07 ian. 2026, 21:12
Accident grav în Roman: Printre cele 6 victime sunt și copii
Sursa Foto: ISU Neamț

Șase persoane, între care doi copii, au fost rănite într-un accident produs, miercuri seara, în municipiul Roman. Cu toții au ajuns la spital.

Accident cu victime în Roman

În accident au fost implicate două mașini în care se aflau nouă persoane. La fața locului au ajuns polițiștii, pompierii și ambulanțe de la SMURD și de la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ).

„La sosirea forțelor de intervenție, trei persoane din două autoturisme erau încarcerate. Pompierii, cu ajutorul echipamentelor specifice din dotarea autospecialelor, au acționat pentru scoaterea celor trei persoane din autoturisme: o fetiță de 9 ani și două femei de 40, respectiv 48 de ani. Cele trei victime au fost preluate de echipajele SMURD și SAJ și au fost transportate la spital.

Alte trei persoane (un băiat de 16 ani, o femeie de 40 de ani și un bărbat de 45 de ani) au necesitat îngrijiri medicale, fiind preluate și transportate la spital de către echipajele medicale”, a transmis ISU Neamț.

Polițiștii au deschis dosar penal de vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a afla cauzele accidentului.

Tags:
Citește și...
Sute de oameni au trecut pragul Catedralei Mântuirii Neamului, de Sfântul Ion. De când nu va mai fi permis accesul publicului în biserică
Eveniment
Sute de oameni au trecut pragul Catedralei Mântuirii Neamului, de Sfântul Ion. De când nu va mai fi permis accesul publicului în biserică
Criză de sănii la nivel național. Angajat magazin: „Credeam că le-am văzut pe toate”
Eveniment
Criză de sănii la nivel național. Angajat magazin: „Credeam că le-am văzut pe toate”
Cluj: Poliția, în alertă după ce o copilă a reclamat că părinții ei se ceartă violent. Ce a urmat
Eveniment
Cluj: Poliția, în alertă după ce o copilă a reclamat că părinții ei se ceartă violent. Ce a urmat
Numărul casei, detaliul ignorat care îi poate costa scump pe proprietari. Decizia luată într-un oraș din România
Eveniment
Numărul casei, detaliul ignorat care îi poate costa scump pe proprietari. Decizia luată într-un oraș din România
Angajații din România ar putea primi concediu plătit dacă suferă de burnout. Ce obligații le revin angajatorilor
Eveniment
Angajații din România ar putea primi concediu plătit dacă suferă de burnout. Ce obligații le revin angajatorilor
Problema brazilor aruncați după sărbători. Soluțiile autorităților și sancțiunile pentru românii care ignoră regulile
Eveniment
Problema brazilor aruncați după sărbători. Soluțiile autorităților și sancțiunile pentru românii care ignoră regulile
Supa care previne îmbătrânirea. Este bogată în vitamine și antioxidanți
Eveniment
Supa care previne îmbătrânirea. Este bogată în vitamine și antioxidanți
Elevii revin la școală pe 8 ianuarie 2026. Cât durează Modulul 3 și ce vacanțe urmează
Eveniment
Elevii revin la școală pe 8 ianuarie 2026. Cât durează Modulul 3 și ce vacanțe urmează
De ce nu mai vor românii să dea bacșiș livratorilor: „I-am închis ușa în nas și i-am dat o stea”
Eveniment
De ce nu mai vor românii să dea bacșiș livratorilor: „I-am închis ușa în nas și i-am dat o stea”
Mâncarea românească l-a uimit pe un vlogger american celebru: „Este incredibil. Aș putea să stau aici și să fac doar asta” (VIDEO)
Eveniment
Mâncarea românească l-a uimit pe un vlogger american celebru: „Este incredibil. Aș putea să stau aici și să fac doar asta” (VIDEO)
Ultima oră
21:19 - Povara fiscală apasă tot mai greu pe români. Cât ne costă, de fapt, traiul zilnic: „În vacanţe nici nu mai mergem”
21:07 - Sute de oameni au trecut pragul Catedralei Mântuirii Neamului, de Sfântul Ion. De când nu va mai fi permis accesul publicului în biserică
20:48 - Nicușor Dan a revenit în București. Aeronava, escortată de două F-18 deasupra Elveției: „Un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul victimelor incendiului” (FOTO)
20:30 - Criză de sănii la nivel național. Angajat magazin: „Credeam că le-am văzut pe toate”
20:27 - 800.000 de lei impozit pentru un apartament în Colentina: „Dacă mă duceam să plătesc, probabil mi-ar fi luat banii”
20:19 - Ilie și Ioana Năstase, din nou împreună? Declarațiile care dau peste cap divorțul: „Suntem bine”
19:58 - Cluj: Poliția, în alertă după ce o copilă a reclamat că părinții ei se ceartă violent. Ce a urmat
19:55 - Vacanță cu probleme pentru Otniela Sandu. Vedeta a ajuns pe perfuzii: „Nu credeam că poate fi așa de rău”
19:29 - Trump, nouă reacție furioasă: Vom fi mereu alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi. Am pus capăt singur la 8 războaie, iar Norvegia, membră NATO, nu mi-a dat Premiul Nobel pentru Pace
19:23 - Numărul casei, detaliul ignorat care îi poate costa scump pe proprietari. Decizia luată într-un oraș din România