Accident grav la Beach Please. Un adolescent de 15 ani a ajuns la spital, după ce a fost îndemnat să sară de pe scenă

Un a avut loc la festivalul . Un băiat de 15 ani a fost îndemnat de artistul său preferat să sară de pe scenă. Băiatul a ajuns la spital, în stare gravă, conform .

Ce s-a întâmplat

Adolescentul de 15 ani, Nicolas, a scris pe telefon că vrea să urce pe scenă alături de unul dintre artiştii săi preferaţi, Destroy Lonely. Rapperul american i-a îndeplinit dorinţa.

După ce au cântat și dansat, Destroy Lonely l-a îndemnat pe băiat să sară de pe scenă.

Totul a fost filmat. În video se aude cum rapperul îi cere adolescentului să sară de la aproape 3 metri înălțime: „Tu o să sari! Am nevoie de tine să sari înapoi între fani! Eşti pregătit?”.

Băiatul a sărit, dar s-a lovit de gardul care desparte mulțimea de scenă. El a ajuns la Terapie Intensivă.

„M-a prins mai într-un capăt de scenă, gen pe o margine. El tot m-a îndrumat să sar, eu m-am dat în spate i-am spus clar că nu vreau. Şi la un moment dat mă ia de hanorac şi mă tot împinge cumva”, spune adolescentul.

„Când am căzut am crezut că mor”, a mai mărturisit Nicolas. „Nu am mai avut aer, am rămas fără aer. Şi nu ştiu. Am crezut că dacă nu o să primesc ajutor aici vor fi ultimele clipe”, a adăugat el.

După toate acestea, Destroy Lonely a continuat concertul fără reţineri. Pe parcursul concertului, au mai avut loc îmbrânceli în public, aşa numitele moshpituri, iar la final cântăreţul american a distrus câteva ecrane led de pe mainstage.

Băiatul de 15 ani are o contuzie pulmonară, o leziune pe ficat şi la unul dintre rinichi. Este internat la Terapie Intensivă la spitalul judeţean Constanţa şi va avea nevoie de mai multe săptămâni de recuperare.

Mama lui Nicolas e hotărâtă să depună plângere împotriva artistului american, iar organizatorii au anunţat că nu vor mai colabora pe viitor cu Destroy Lonely.